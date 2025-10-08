I CC arrestano un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere

Latina: La serata scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un bar di questo centro, dove poco prima l’indagato aveva avuto un diverbio con una cittadina di nazionalità romena.

I Carabinieri, dopo aver identificato i due soggetti, hanno sottoposto l’indagato a una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo a bordo dell’autovettura circa 5,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, suddivisa in 6 involucri in cellophane, un paio di forbici trinciapollo e uno spray al peperoncino di libera vendita.

I Carabinieri hanno dato seguito all’attività, effettuando una perquisizione presso l’abitazione del 54enne, rinvenendo, occultati in un divano, oltre 295 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, suddivisa in 11 involucri in cellophane, di diverse dimensioni, nonché due bilancini di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.