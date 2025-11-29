I CC fermano un’autovettura sospetta: denunciato un 47enne per porto di armi atti ad offendere e per aver rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici

Pontinia (LT): Nella nottata di giovedì, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 47 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto si armi atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici

Nello specifico, i Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura risultata intestata a terza persona.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo, una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

Durante l’attività posta in essere dai Carabinieri, l’uomo ha manifestato sintomi riconducibili ad assunzione di sostanze stupefacenti e alla specifica richiesta dei militari, l’uomo ha dichiarato di aver fatto uno di sostanza stupefacente di tipo cocaina, ma altresì rifiutava tali accertamenti.

All’esito dell’attività svolta, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro l’arma e ritirato la patente di guida al 47enne.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione