I CC incontrano la cittadinanza sui temi delle truffe e dei furti: l’informazione come strumento di prevenzione e concorso nel contrasto al fenomeno

Vignale Monferrato – Nuovo incontro tra i Carabinieri e la cittadinanza per discutere e confrontarsi sui problemi delle truffe e dei furti, sempre di strettissima attualità.

Alla presenza del Sindaco, i Carabinieri hanno offerto consigli pratici su come difendersi dalle truffe, ricorrendo anche all’analisi di episodi realmente accaduti, e su come custodire i propri avere in modo sufficientemente sicuro, affinché non possano cadere facilmente nella disponibilità di ladri e truffatori.

I Carabinieri hanno illustrato ai numerosi presenti gli accorgimenti per riconoscere i truffatori, soliti presentarsi con atteggiamenti cordiali o qualificandosi come appartenenti alle forze dell’ordine o incaricati di pubblico servizio, espediente utile a carpire la fiducia delle vittime e ottenere l’accesso alle abitazioni.

Sottolineata, ancora una volta, l’impossibilità le forze dell’ordine di pretendere denaro per qualsivoglia motivo, come il pagamento di cauzioni a seguito di asseriti “arresti per incidenti stradali” o per “interventi sanitari urgenti”, due delle false motivazioni più in voga.

Chiamare senza esitazione il 112 rimane la prima e più urgente contromisura da adottare in caso di approcci sospetti, affinché il pronto intervento dei Carabinieri possa intervenire tempestivamente e intercettare i malviventi, in un’ottica di contrasto al singolo evento e all’odioso crimine in generale.