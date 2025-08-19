I CC ritrovano il mezzo di servizio rubato a un ente per la consegna della corrispondenza

Vizzini – Intervento rapido ed efficace dei Carabinieri della Stazione di Vizzini che, grazie alla loro capillare conoscenza del territorio e a un’immediata attività di ricerca, hanno recuperato il mezzo di servizio rubato a un ente di carattere nazionale per la consegna della corrispondenza, fondamentale per garantire ogni giorno alla comunità il servizio di recapito postale e la distribuzione di plichi.

La vicenda ha avuto inizio quando presso la Stazione dell’Arma è stata formalizzata la denuncia di furto da parte del responsabile dell’ufficio di Vizzini. Il veicolo, regolarmente parcheggiato la sera precedente nei pressi della sede di via Cicerone al termine del turno di lavoro, era stato asportato da ignoti durante la notte.

L’allarme è scattato immediatamente e i militari, facendo leva sulla loro profonda conoscenza delle vie e delle zone meno frequentate del centro abitato, hanno avviato una perlustrazione mirata. Proprio questa familiarità con il territorio ha permesso di concentrare le ricerche nei punti in cui più verosimilmente il mezzo avrebbe potuto essere nascosto o abbandonato.

In via Damiano, l’occhio esperto di una pattuglia ha individuato il veicolo in stato di abbandono. Il bloccasterzo risultava rotto, segno evidente dell’effrazione subita, ma il mezzo era in buone condizioni e pronto per essere rimesso in servizio.

Recuperato e messo in sicurezza, è stato immediatamente restituito al servizio di recapito, consentendo di ripristinare senza ritardi la consegna, evitando disagi ai cittadini e garantendo la continuità di un’attività essenziale per la comunità.

Ancora una volta, la tempestività e la presenza costante dei Carabinieri sul territorio hanno fatto la differenza, dimostrando come la vicinanza alla popolazione e la conoscenza capillare dell’area siano strumenti fondamentali per proteggere i beni comuni e i servizi di pubblica utilità