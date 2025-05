I Cento Pittori Via Margutta debuttano a Piazza Sempione – Dal 30 maggio al 1 giugno 2025 – Piazza Sempione – Roma

Per la prima volta nella storia dei Cento Pittori Via Margutta, l’esposizione diffusa si svolgerà a Piazza Sempione a Roma, dal 30 maggio al 1 giugno 2025, con il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio III Roma Montesacro.

Gli artisti dell’Associazione saranno ospitati nella suggestiva cornice di piazza Sempione, la piazza storica situata nel Municipio III della Capitale, progettata dal famoso architetto Gustavo Giovannoni nel lontano 1919 insieme all’intero quadrante ancora oggi conosciuto con il nome di “Città Giardino”.

Un evento che vuole mettere in risalto il valore dell’arte, come elemento di aggregazione e di scambio culturale, necessario per vivere in armonia nel territorio di una grande metropoli, per conoscere e per farsi conoscere.

Una tre giorni di grande impatto culturale e sociale, per tutti, grandi e piccini, accumunati dal bello, dal colore, dalla ricerca artistica di ogni singolo elemento dei Cento Pittori.

Come ha dichiarato il neoeletto Presidente Antonio Servillo: ”Questo evento fa parte di un nuovo percorso che, insieme all’intero consiglio direttivo, abbiamo deciso di intraprendere.

Il nostro intento è quello di far sì che gli artisti di via Margutta, abbiano la possibilità di far conoscere la loro arte al di fuori di Via Margutta, in altre zone della città, in modo da poter condividere arte e passione con tutti i romani e non.

Si tratta di un progetto di ampio respiro, nel quale l’Associazione Cento Pittori Via Margutta sarà il perno di un evento che vedrà impegnate a latere, scuole con laboratori per i bambini, musicisti, relatori di prestigio ed altre realtà culturali presenti nel territorio.

Di questa opportunità e collaborazione un sentito ringraziamento va al Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, all’Assessore alla Cultura Luca Blasi e alla Consigliera Marta Marziali, che non hanno lesinato mezzi e risorse affinché questo progetto venisse realizzato, a conferma della grande sensibilità che il Municipio III ha sempre avuto nei confronti di tutti le realtà culturali presenti sul territorio.

Siamo oltremodo felici di ospitare gli alunni del Liceo Artistico Luciano Bramante, il nostro intento è quello di creare un ponte tra tradizione e contemporaneità, tra vecchie e nuove generazioni, in un ideale passaggio di testimone.”

Il programma sarà così articolato:

Venerdì 30 maggio 2025:

Ore 18.00 Inaugurazione ufficiale

Sabato 31 maggio 2025:

Ore 11.00 Laboratorio per bambini

Ore 11.30 Presentazione della raccolta di strofe in rima “Montesacro… Il mio primo quartiere” di Guido Di Sepio

Ore 17.00 “Il colore nell’antico Egitto” – con Agnese Iob, Professoressa di Egittologa, che svolge attività di ricerca, consulenza e divulgazione scientifica collabora con i Musei Vaticani per progetti di ricerca e pubblicazioni.

Ore 17.30 ”La luce oltre il visibile” – con Mattia Stipa, Ingegnere Aerospaziale, ricopre il ruolo di Earth Observation Service Manager presso ESA (European Space Agency).

Ore 18.00 Concerto con l’orchestra giovanile “Amadè”, dirige ilmaestro Marco Giannoni

Ore 19.00 “Quando a Montesacro c’erano gli Elefanti“ – con Alessandro Guidi, Professore Ordinario di Archeologia Preistorica e Protostorica Università Roma Tre.

Domenica 1 giugno 2025:

Visite ed attività libere durante tutta la giornata in piazza.

Questo evento è reso possibile grazie al prezioso contributo del Vice Presidente Paola Minissale, del segretario particolare Maurizio Baiocchini e dei Consiglieri Silvano Fabrizio, Angelo Colazingari, Roberto Fantini, Pino Tersigni, Maria Cristina Lucidi.

Si ringraziano per la collaborazione: Caf Italia sede periferica 603, Enoteca Bertini, MDS Express Courier, Imprenditori Accademia Digitale Italia, Galleria Vittoria e Arte Sempione.

Vi aspettiamo con entusiasmo per celebrare insieme l’arte in tutte le sue forme!

Com. Stam. + foto