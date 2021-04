Una forte iniziativa di marketing territoriale nasce dai comuni aderenti al Circuito Turistico “Bella Sicilia”: Alcara Li Fusi, Bompietro, Caltagirone, Forza D’Agrò, Gangi, Cefalù, Geraci Siculo, Isnello, Lercara Friddi, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Noto, Palazzolo Acreide, Pettineo, Roccafiorita, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Margherita del Belice, Santo Stefano di Camastra, Savoca, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Tusa, Vicari.

Si avvicina l’estate e da più parti, seppur a mezza voce, si comincia a parlare di ripartenza e riaperture, quale miglior momento quindi per proporsi e proporre la bellezza dei territori. “Seppur sommersi e sfiniti dagli effetti della pandemia, dicono i Sindaci di Bella Sicilia, non ci siamo mai fermati di fare promozione verificando altresì l’importanza di stare insieme in rete. Il dialogo alimenta proposte, favorisce perfino un supporto morale e di confronto reciproco nei momenti più scoraggianti. L’impegno è dovuto ai cittadini, agli operatori economici, soprattutto a quelli legati al mondo dell’accoglienza, ristorazione, svago, divertimento, maggiormente colpiti. Lo dobbiamo al nostro essere siciliani, accoglienti per natura e cultura”

I Comuni sono già a lavoro per creare dei video clip. Un serial dove ognuno proporrà “la prima cosa che farebbe vedere ai turisti post covid”. Sarà un luogo, un monumento, una piazza, un panorama, un dolce o un aneddoto? Sicuramente ogni comune cercherà di proporre il meglio del meglio ma la cosa più bella è che i video nasceranno dal cuore di ogni comune, con Sindaci e Amministratori che si presteranno al ruolo di regista, sceneggiatore, ideatore del proprio video, coadiuvati da volontari collaboratori del paese.

La forza di questa iniziativa sarà costituita dalla diffusione. I video non resteranno chiusi in un cassetto o diffusi tra pochi amici, come spesso accade, ma diffusi dal gruppo Comunicare24 sia in televisione a livello regionale sia nei vari gruppi e pagine social-network di “Bella Sicilia” seguiti in tutto il mondo da circa un milione di follwers.

“Queste iniziative sono possibili grazie ai Sindaci dinamici e lungimiranti che abbiamo selezionato per Bella Sicilia. Amministratori aperti al dialogo, partecipativi e reattivi alle proposte dice Valentina Crimaldi Presidente dell’Associazione “Vivo in Sicilia”.

Entusiasta anche Michele Isgrò Coordinatore di Bella Sicilia “abbiamo tanti cassetti pieni di idee, sono certo che piano piano riusciremo a realizzarle tutte. Questo circuito è bello perché variegato con presenza di comuni di aree diverse della Sicilia, la somma delle peculiari espressioni territoriali si fonde nella promozione del brand unico della nostra Isola. La pandemia ha rallentato il nostro progetto ma non lo ha fermato, anzi forse è proprio nella comunione dello stare in rete che i Comuni hanno trovato ulteriore slancio. In questi mesi abbiamo creato visibilità attraverso molti video e documentari. Siamo felici per l’attenzione che più volte abbiamo avuto dalla Regione Siciliana con l’Assessore al Turismo Manlio Messina sempre presente e disponibile. Importantissimo il riconoscimento a firma dell’Assessore ai Beni Culturali e Identità Siciliana Dott. Alberto Samonà che ci ha concesso l’uso del logo della Regione Siciliana di cui ovviamente andiamo fieri.

Non ci resta che attendere di vedere i video con le bellezze che proporranno i vari comuni con la viva speranza che il covid ci farà tornare presto a vivere liberamente.

