I concerti di Capodanno del Teatro Massimo di Palermo. Un appuntamento così atteso che anche quest’anno si è fatto in tre per accogliere il pubblico

Domenica 31 dicembre alle 17:30 a poche ore dal brindisi di mezzanotte e lunedì 1 gennaio alle 18:00, in Sala Grande, il giovane direttore inglese Ben Glassberg torna a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo con un programma originale e brillante che rende omaggio al musical, da Bernstein a Sondheim.

Ad affiancarlo due interpreti d’eccezione: il tenore Julian Ovenden, attore e cantante inglese, protagonista sui palcoscenici di Broadway ma anche di serie televisive (Downton Abbey, The Crown, Bridgerton, etc.) nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e il soprano Charlie Burn, acclamata interprete di Cosette in Les Misérables, solista per Disney100 e interprete di This Wish nel film Disney Wish. In programma pagine di Leonard Bernstein, William Walton, Herbert Howells, Jerry Bock, Richard Rodgers, Stephen Sondheim, Hubert Parry. Direttore musicale dell’Opéra di Rouen Normandie, Ben Glassberg, dopo aver vinto nel 2017, a soli 23 anni, il Grand Prix alla Besançon Young Conductors Competition, si accinge a dirigere la Volksoper di Vienna dove continuerà il lavoro già avviato dal direttore musicale del Massimo Omer Meir Wellber. Biglietti: da 30 a 80 euro.

Sempre il 31 dicembre sul palco del concerto di Capodanno organizzato in piazza dal Comune di Palermo, si esibirà la Youth Orchestra delTeatro Massimo mentre lunedì 1 gennaio alle 11:30, in Sala Grande è la volta del Coro di Voci bianche e della Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo dirette dal Maestro Michele De Luca. Maestro del Coro Salvatore Punturo. Saranno loro a dare il benvenuto al nuovo anno con il Concerto di Capodanno delle formazioni giovanili e un programma dedicato agli strumenti della tradizione siciliana che vede solisti alcuni interpreti straordinari come Pietro Adragna, grande virtuoso allafisarmonica;Gemino Calà Scoglitta al friscaletto, marranzano e zampogna; e al violino il tredicenne Samuele Palumbo, giovane talento della Kids Orchestra del Teatro Massimoche ha conquistato il successo e l’attenzione del grande pubblico vincendo la decima edizione di Tu Si Que Vales. In programma pagine di George Bizet, John Williams, Ennio Morricone, Salvatore Nogara, e della tradizione religiosa.

