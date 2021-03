E’ pari a due volte il Pil prodotto dall’Italia il danno causato ogni anno dai cyber attacchi alle strutture informatiche mondiali.

Lo afferma Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, nel suo rapporto 2020. Nel mondo sono stati così 1.871 gli attacchi informatici gravi di cui si conosce l’entità, con un aumento del 12% rispetto al 2019 ed il 10% dei cyber criminali ha pure approfittato della crisi legata alla pandemia da Covid-19 per scatenare le loro armi informatiche. Mediamente in un meso si registrano oltre 150 cyber attacchi, prevalentemente usando malware e virus che, inoculati nei sistemi informatici bersaglio, limitano l’accesso ai dati in essi contenuti, per poi chiedere in cambio dello “sblocco” un riscatto monetario. I cyber attacchi per il 47% dei casi hanno colpito negli Usa, nel 22% pure in luoghi diversi contemporaneamente. In ogni caso, l’insieme dei danni causati da tali attacchi è stato calcolato in un importo pari al doppio del Pil nazionale, cioè in oltre 3mila miliardi di euro.

Ciro Cardinale

