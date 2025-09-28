I DELITTI DEL BARLUME, le tre nuove storie in 1a visione in chiaro su TV8 dal 28 settembre, ogni domenica, alle ore 21.30

Arrivano in prima visione, in chiaro su TV8, le tre nuove storie de “I DELITTI DEL BARLUME”: “Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”, dal 28 settembre, ogni domenica, alle ore 21.30.

Il primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e vede tornare il cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

In “Non è un paese per bimbi”, Gino è scomparso. Sembrerebbe uno scherzo, ma sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti e per dipanare la matassa, la Fusco dovrà interpretare un sogno di Massimo. Mentre i vecchini scoprono un segreto di Cosimo, Marchino sogna di diventare un trapper e Pasquali ritrova una vecchia fiamma. Risolto il caso, Vittoria è pronta ad andare in Montenegro sulle tracce della Rusic, ma Tassone si mette in mezzo.

