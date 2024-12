I ds italiani dicono no all’abolizione delle radioline in corsa. Goez confermato presidente Adispro. A Garbelli il Timone d’Oro

SAN MARCO DI BRESCIA: Oggi, a San Marco di Brescia, si è tenuto il Corso di aggiornamento per Direttori Sportivi Professionistici, organizzato da Lega Ciclismo Professionistico e Adispro con il supporto della FCI.

La giornata formativa, densa di contenuti e spunti di riflessione, ha riunito esperti del settore e figure istituzionali, arricchendo il dibattito su temi cruciali per il ciclismo moderno.

Hanno partecipato all’evento anche Roberto Pella, Presidente della Lega, Cordiano Dagnoni, Presidente della FCI, e Davide Goez, Presidente di Adispro, sottolineando l’importanza di un aggiornamento costante nel mondo del ciclismo professionistico.

L’assemblea dei DS ha riconfermato per l’ottava volta presidente l’Avv. Davide Goez, insieme a tutto il direttivo (Mario Chiesa, segretario, Luca Guercilena, Andrea Peschi, Fabio Baldato, Flavio Miozzo, Bruno Cenghialta) per il prossimo quadriennio corrispondente al mandato di Lega.

Il direttivo, sul tema sicurezza, ha rimarcato l’importanza di non rinunciare all’uso delle radioline in corsa, presidio fondamentale non solo per la gestione tecnica della gara ma anche per segnalare e prevenire situazioni di pericolo.

TIMONE D’ORO: Domenico Garbelli è stato invece insignito del premio Timone d’Oro. Emozionato il DS bergamasco ha ricordato, commosso, alcuni degli aneddoti della sua lunga carriera durata oltre 60 anni.

GLI INTERVENTI DI GIORNATA:

Erica Lombardi, dietista, ha aperto la sessione affrontando il tema dell’alimentazione nel ciclismo d’élite. Ha illustrato gli sviluppi scientifici più recenti e le strategie nutrizionali necessarie per sostenere le prestazioni degli atleti di alto livello.

A seguire, Riccardo Magrini, Luca Gregorio e Pietro Illarietti hanno esplorato l’importanza della comunicazione nel ciclismo, discutendo strategie e strumenti fondamentali per una gestione mediatica efficace.

La parte tecnica è stata guidata da Diego Bragato, del team performance della Federciclismo, che ha trattato la preparazione olimpica per strada e pista, condividendo metodologie e approcci all’avanguardia adottati per atleti di livello internazionale.

Nel pomeriggio, Alessandro Spiniella, commercialista, ha approfondito gli aspetti burocratici, previdenziali e fiscali connessi alla riforma del lavoro sportivo, fornendo un quadro dettagliato delle nuove normative e delle loro implicazioni pratiche per il settore ciclistico.

La giornata si è conclusa con un importante focus sulla sicurezza in corsa e sulle nuove normative UCI. L’intervento è stato guidato da Luca Guercilena, team manager di Lidl-Trek, e Gianluca Crocetti, Presidente dei Giudici di Gara, che hanno sottolineato l’importanza di rispettare le nuove misure di sicurezza per garantire lo svolgimento regolare e sicuro delle competizioni.

FORMAZIONE DI ECCELLENZA: Questo evento ha rappresentato un’opportunità di aggiornamento di alto livello, rafforzando le competenze dei Direttori Sportivi e promuovendo un approccio sempre più professionale, moderno e sicuro al ciclismo.

ROBERTO PELLA: “Vedo una partecipazione qualificata. L’Italia è sempre leader dal punto di vista tecnico. Come Presidente di Lega voglio sottolineare il mio impegno a disposizione del movimento e sono qui per ascoltare le vostre indicazioni.”

Pella ha poi ricordato l’importanza del lavoro svolto dalla Lega fin dall’inizio del mandato, con particolare riferimento al progetto Coppa Italia delle Regioni.

“Come gruppo di Lega, abbiamo iniziato a lavorare da subito per il bene del movimento. Vogliamo portare il valore del ciclismo nelle sedi istituzionali, sottolineando quanto il nostro sport sia strategico non solo per la promozione dei territori, ma anche per diffondere stili di vita sani.”

Un messaggio chiaro che rafforza l’obiettivo di valorizzare il ciclismo come leva culturale ed economica per il Paese.

Com. Stam. + Foto Lega del Ciclismo Professionistico