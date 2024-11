I fumetti che raccontano 80 anni di storia dell’automobilismo siciliano

Presentata a Palermo la pubblicazione realizzata da Sicilia Motori per celebrare i 120 anni delle corse sull’Isola. Testi di Vincenzo Prestigiacomo, disegni di Francesco Ardizzone. In vendita da domani

Palermo – Sicilia Motori ha reso omaggio oggi ai 120 anni di automobilismo sportivo siciliano – ricordando che la prima corsa in assoluto di disputò nel marzo del 1904 sul percorso Palermo/Monreale -con la presentazione del volume che raccoglie la ristampa dei fumetti storici che vennero pubblicati a dispense mensili allegati alla rivista tra il 1994 e il 1995. Un’opera che, a distanza di 30 anni, rivive l’epopea delle corse siciliane, raccontata con i disegni di Francesco Ardizzone e i testi dello storico Vincenzo Prestigiacomo.



La presentazione si è svolta presso la libreria Nuova Ipsa, con la partecipazione del direttore della rivista Dario Pennica, dell’autore dei testi Vincenzo Prestigiacomo, del vice-Sindaco di Palermo e Assessore alla Cultura Giampiero Cannella e dell’Assessore allo Sport

Alessandro Anello. La presentazione è stata introdotta da Isidoro Farina, responsabile eventi di Nuova Ipsa. Folto il pubblico presente composto da appassionati e cultori delle corse e dei fumetti



Dario Pennica: non dimentichiamo il passato e guardiamo al futuro



“Con questa pubblicazione, vogliamo rendere omaggio alla storia dell’automobilismo siciliano, che ha avuto un impatto fondamentale non solo sulla cultura sportiva ma sull’intero panorama siciliano. I protagonisti dei quali raccontiamo le geste, da Vincenzo Florio a Nino Vaccarella, sono figure indimenticabili che hanno segnato la tradizione

e la passione delle corse automobilistiche. Ma il nostro impegno non è solo nella memoria storica. Fin dal nostro inizio, Sicilia Motori ha voluto rinnovarsi continuamente, rimanendo fedele alla carta ma interpretando le nuove tendenze per raggiungere i lettori più giovani e diversificati. Oggi il nostro mercato ci dimostra quanto i fumetti, in quanto medium visivo e narrativo, siano un linguaggio potente e in crescita. Negli ultimi anni, i dati di mercato confermano che il fumetto in Italia è diventato uno strumento apprezzato da un pubblico sempre più vasto. La nostra società editoriale, attenta ai cambiamenti, continua a proporre contenuti di qualità in formato tradizionale ma non trascura

l’importanza crescente del digitale. La sfida è proprio quella di intercettare le nuove tendenze, senza mai dimenticare il nostro passato e il nostro ruolo come testimoni di una tradizione unica.”



Il volume La storia dell’automobilismo siciliano – edito da Stratos DMP srl – composto da 96 pagine più copertina, sarà in vendita da domani attraverso il sito di www.siciliamotori.it e si potrà richiedere in libreria. Racconta una storia che va dai primi anni del secolo scorso fino a marzo 1982 quando nacque Sicilia Motori che da 42 anni (è terzo per anzianità fra tutte le testate italiane di automotive) racconta i fatti e le imprese dei piloti e delle squadre siciliane con il periodico, con il sito internet aggiornato quotidianamente, con i libri e con gli eventi. Un ecosistma unico in Italia

