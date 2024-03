I giovani sprinter azzurri portano a casa tre ori e due bronzi fantastica partenza per l’Italia in Coppa Europa Speed giovanile

Dopo le tre medaglie conquistate ieri dalla nazionale Senior (un oro e due argenti) all’Arena Widowiskowo di Lublin in Polonia anche le giovani leve dell’arrampicata Speed dimostrano il loro talento, portando a casa un ricchissimo bottino: oro per Marco Rontini (U20), oro per Alice Marcelli (U16), oro per Davide Radaelli (U16), bronzo per Agnese Fiorio (U20) e bronzo per Alessandro Corna (U16).

Nella categoria U20 approdano alla fase finale i modenesi Francesco Govoni e Daniele Balestrazzi (entrambi di Equilibrium Soc.Coop) e il faentino Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito).

Govoni e Rontini si trovano ad affrontarsi ai quarti ed ha la meglio il secondo.

Balestrazzi supera il rivale spagnolo e conquista la semifinale, dove deve purtroppo sfidare il compagno di squadra Rontini. Daniele cade, mentre Marco con un bel 5”65 guadagna la finale. Balestrazzi affronta nella finale per il terzo posto l’ucraino Haliuhin che ha la meglio, mentre Rontini col tempo di 5”44 esce vittorioso dalla finale contro l’altro ucraino Mozolevych. Conferma così il suo ottimo stato di forma, dopo la vittoria della prima tappa di Coppa Italia.

Nel comparto femminile la roveretana Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing) e la milanese Arianna Mortarino (Milanoarrampicata ASD) si aggiudicano due posti in semifinale, ma vengono superate dalle avversarie e si trovano così a doversi sfidare nella finale per il terzo posto. Risulta vincitrice la Fiorio col tempo di 7”88 e si aggiudica la medaglia di bronzo.

Nella categoria U18 il bolognese Samuele Graziani (On Sight SSD) e il monzese Alessandro Trezzi (ASA Climbing) in qualifica si piazzano rispettivamente al 18° e al 21° posto, non riuscendo ad approdare alla fase finale. Il modenese Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc. Coop.) invece, con un ottimo 6”03, guadagna il secondo posto utile per gareggiare agli ottavi, dove però viene superato dall’ucraino Pichka.

Nella compagine femminile la bolognese Eva Mengoli (Istrice Ravenna ASD) e la modenese Alessia Lugli (Equilibrium Soc.Coop.) si guadagnano un posto nei quarti, dove purtroppo la Mengoli viene superata dall’austriaca Nagl e la Lugli dalla tedesca Thomas.

La faentina Sara Strocchi (Istrice Ravenna ASD) in qualifica si piazza al 9° posto, rimanendo esclusa per un soffio dalla fase finale. La milanese Zoe Pavia (Milanoarrampicata ASD) si classifica 14°.

Tutti i giovanissimi azzurri dell’U16 si qualificano per la fase finale: ai quarti il bergamasco Alessandro Corna (Climberg ASD) ha la meglio sull’avversario polacco, mentre il vimercatese Giorgio Villa (Milanoarrampicata ASD) e il monregalese Jacopo Titi (Vertikarcare ASD) vengono superati rispettivamente da un rivale tedesco e uno svizzero.

Il milanese Davide Radaelli (Big Walls ASD) e il veronese Luca Carrarini (King Rock Climbing Verona) si trovano ad affrontarsi: Carrarini cade mentre Radaelli inaugura il suo ciclo di salite a 7”25, 7”27, 7”22: questo livello, mantenuto costantemente alto, lo porta a superare in semifinale il compagno Corna (che cade) e a vincere l’oro in finale superando il tedesco Faßbender.

Sale sul podio anche Alessandro Corna che ha la meglio nella finalina per il terzo posto sull’avversario svizzero Vial.

Sul fronte femminile la lecchese Alice Marcelli (Ragni di Lecco ASD) domina le qualifiche e la compagna meranese Emmy Lang (AVS Saint Pauls) la segue al terzo posto: approdano pertanto ai quarti dove hanno entrambe la meglio sulle avversarie. In semifinale Emmy viene superata dall’ucraina Kolesnyk, mentre la Marcelli supera l’austriaca Walter col tempo di 9”09. Nella finale per il terzo posto purtroppo la Lang non riesce ad accaparrarsi il bronzo, mentre Alice conquista un emozionante oro col miglior tempo di tutta la competizione, 8”48.

Molto soddisfatto il Direttore Tecnico della Nazionale Speed, Aldo Reggi: “Fra i Senior ottimi risultati, specialmente per Zodda che ha vinto abbassando notevolmente il proprio personale. Buone anche le prove di Robbiati e della Colli, che si è piazzata seconda davanti alla primatista del mondo Miroslaw. Per le giovanili, aldilà dei podi, passi avanti importanti per tutta la squadra: quasi tutti i ragazzi infatti hanno migliorato le proprie prestazioni. I risultati parlano da soli.”

Non ci poteva essere un esordio migliore per entrambe le Nazionali, Senior e Giovanile, che torneranno dalla Polonia con ancora più determinazione e consapevolezza in vista dei prossimi appuntamenti: la prima tappa di Coppa del Mondo Speed a Wujiang (Cina), il 12 e 13 aprile, e la seconda tappa di Coppa Europa Speed a Mezzolombardo, il 24 e 25 maggio.

Com. Stam. + foto