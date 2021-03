Con lo slogan “aggiungi un posto a tavola” i Lions clubs siciliani hanno distribuito ottomila pasti in 56 città impegnando 85 club in un’azione sinergica e simultanea con l’intento di “servire” le persone più fragili in tempi di pandemia.

Le donazioni sono state effettuate individuando realtà ad elevata criticità sociale nel contesto di piccoli e grandi centri siciliani. A Palermo i Lions hanno donato borse di spesa e buoni pasto a famiglie dei quartieri Zen, Ballarò, Kalsa, Tommaso Natale e Brancaccio, alle strutture di Fratello Biagio Conte e cucinato per 150 persone senza dimora alla casa San Francesco. A Catania sono stati consegnati pasti ai senza tetto che bivaccano sotto i portici di corso Sicilia e piazza Verga, al campo Rom vicino la Playa, al centro di aiuto della Caritas ed alla mensa della locanda del Samaritano della comunità di S.Egidio. A Messina i Lions Clubs hanno organizzato un pranzo presso la mensa di Sant’Antonio con 300 pasti e presso la mensa

di Cristo Re con 100 pasti, a copertura dei bisogni di queste due realtà della città. A Siracusa sono stati consegnati pasti per le famiglie assistite dalla chiesa del Carmine ad Ortigia, a Trapani alla

parrocchia di San Vincenzo ed ad Agrigento alla mensa di solidarietà “porte aperte” ed alla Caritas locale. Pasti sono distribuiti in altre 50 città coinvolgendo parrocchie, centri di aiuto alla vita, comunità islamiche, associazioni di volontariato. “Aggiungi un posto a tavola” è la terza tappa di un progetto realizzato dai Lions Clubs siciliani ad ottobre e dicembre che ha portato alla raccolta di oltre 70 tonnellate di alimentari e a servire oltre ventiduemila persone. La carenze alimentari nonostante gli aiuti governativi rimane una delle emergenze in tempo di pandemia in quanto molti soggetti bisognosi non vengono intercettati dai servizi sociali. “Un ringraziamento alle tante persone che non hanno esitato a donare qualcosa alle famiglie in difficoltà – commenta Mariella Sciammetta, Governatore del Distretto Lions Sicilia – ai soci Lions che sono scesi in campo ed alla delegata al service Daniela Cannarozzo del club di Ravanusa Campobello che ha coordinato i

Lions clubs siciliani”.

