I musei di Bologna e della Città metropolitana aderiscono alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei

Bologna -I musei di Bologna e della Città metropolitana aderiscono alla 20° edizione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 18 maggio 2024.

Ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e dal 2011 estesa a tutta la comunità europea – con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM -, l’iniziativa promuove la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea invitando i musei ad aprire le loro porte oltre gli orari di apertura ordinari, con ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro. In tutta Europa, saranno quasi 3.400 i musei che accoglieranno il pubblico di notte, offrendo contemporaneamente un programma speciale per invitare i visitatori a scoprire o riscoprire le loro collezioni da una nuova prospettiva, attraverso un approccio più creativo e sensoriale.



Dopo la positiva esperienza sperimentata nel 2023, il territorio di Bologna conferma la partecipazione alla manifestazione con una progettualità e una comunicazione condivise tra città capoluogo e 17 comuni dell’area metropolitana, 3 in più rispetto allo scorso anno, attivando una rete sinergica che riunisce l’intera offerta culturale in un’ottica di rafforzamento del sistema museale coordinato e integrato nelle sue diverse articolazioni.

Sono 55 i musei e gli spazi culturali aderenti, la maggior parte dei quali sono con ingresso gratuito o al costo di simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità per legge), a partire dalla fascia di apertura straordinaria, nei Comuni di Bentivoglio, Bologna, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Imola, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Valsamoggia e Vergato.

E 105 sono gli appuntamenti proposti al pubblico di adulti e bambine e bambini, tra aperture straordinarie in fascia serale, speciali visite guidate, concerti, spettacoli teatrali e degustazioni.



Nella stessa giornata di sabato 18 maggio si celebra inoltre la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD) istituita nel 1977 da ICOM, il principale network internazionale di musei e professionisti museali. La programmazione coordinata delle attività proseguirà anche per celebrare questa importante ricorrenza, che intende evidenziare l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Musei per l’Educazione e la Ricerca”, in riferimento a due specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2023 promossa dalle Nazioni Unite. L’Obiettivo 4 – Educazione di Qualità – si prefigge di garantire un’educazione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. L’Obiettivo 9 – Industria, Innovazione e Infrastrutture – è finalizzato a costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione.



Le attività proposte dai Musei Civici di Bologna rientrano inoltre nella preview della seconda edizione di Bologna Portici Festival, in programma il 17 e 18 maggio 2024.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cittametropolitana.bo.it/nottemusei.



Commenta Giovanna Trombetti, dirigente Area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna: “La partecipazione a un evento internazionale come la Notte Europea dei Musei ha per noi una duplice valenza. Da una parte riflette il nostro intento di essere un territorio con un’offerta culturale in linea con il panorama europeo e quindi estremamente ricca di eccellenze sia dal punto di vista contenutistico che espositivo, e dall’altra la preziosità di mettere in connessione a livello metropolitano i nostri Musei. Quest’anno inoltre, in occasione dell’anniversario della sua morte, verrà dedicato un itinerario al grande maestro Morandi collegando Bologna a Grizzana Morandi, un’occasione per conoscere più a fondo la sua storia e comprendere quanta meraviglia narrativa e paesaggistica può emergere mettendo in relazione i nostri territori”.



Eva Degl’Innocenti, direttrice Settore Musei Civici Bologna, dichiara: “Dal 2023, i Musei Civici di Bologna partecipano alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei, due fondamentali eventi internazionali, e inoltre lo fanno all’interno della programmazione corale dei musei del territorio della città metropolitana di Bologna, nel percorso di creazione del sistema museale cittadino e metropolitano. L’edizione 2024 sarà ancora più importante grazie al tema di quest’anno “Musei per l’Educazione e la Ricerca” della Giornata Internazionale dei Musei che ci permette di mettere in luce, condividere e sviluppare sempre più il valore dei musei quali centri di educazione, ricerca e innovazione”.





BOLOGNA



Programma delle aperture straordinarie e degli eventi (in ordine cronologico)



UniCredit Art Collection – Quadreria di Palazzo Magnani | Via Anteo Zamboni 20

• ore 9-20: apertura straordinaria.

• ore 11.00 (I turno) / ore 15.00 (II turno): CRONONAUTI CREATIVI – Viaggio attraverso la storia dell’arte

Laboratorio didattico per bambine e bambini da 6 a 10 anni, accompagnati da almeno un genitore/tutore.

Un avvincente viaggio nel tempo tra le sale della Quadreria di Palazzo Magnani, dove i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei segreti e dei dettagli nascosti dietro le opere della collezione.

Questo laboratorio offre l’opportunità di esplorare gli stili e le correnti artistiche tra le sale della Quadreria: dal Rinascimento al Settecento, fino alla sezione più contemporanea. Ad ogni tappa di questo viaggio i giovani partecipanti saranno invitati a interagire attivamente con le opere attraverso giochi, indovinelli, sfide e riproduzioni dal vivo! Una visita guidata interattiva, a caccia di dettagli, storie antiche, simboli, curiosità e stili!

Durata: 60 minuti.

Prenotazione obbligatoria: unicreditartcollection@unicredit.eu. Max 15 partecipanti.

Info: artcollection.unicredit.eu



Casa Morandi | Via Fondazza 36

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 18 (possibile replica ore 19): GIUSEPPE RAIMONDI racconta GIORGIO MORANDI. L’uomo e l’artista

Reading di Saverio Mazzoni. Ideazione a cura di Lorenza Selleri.

Giorgio Morandi e Giuseppe Raimondi sono stati legati da un rapporto di profonda amicizia per tutta la vita. Questo testo teatrale curato e interpretato da Saverio Mazzoni non è altro che un racconto tratto liberamente da una selezione di testi che, nel corso degli anni, lo studioso dedica all’amico artista.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi



Casa Saraceni – Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna | Via Luigi Carlo Farini 15

• ore 10-24: Amintore Fanfani pittore. Uno stile ancora attuale

Apertura straordinaria della mostra a cura di Liletta Fornasari, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna in collaborazione con il Comitato per le Celebrazioni nel 25° anniversario della morte del Senatore Amintore Fanfani.

Ingresso: gratuito

Info: fondazionecarisbo.it/mostra-amintore-fanfani-pittore



Collezioni Comunali d’Arte | Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 18: Ludovico e Annibale Carracci. Storie antiche per due camini bolognesi nella collezione Michelangelo Poletti

Inaugurazione della mostra.

Nucleo centrale del progetto espositivo, promosso dai Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici di Bologna e a cura di Angelo Mazza, sono i due affreschi con Alessandro Magno e Taide incendiano Persepoli, di Ludovico Carracci (Bologna, 1555 – 1619), e con la Morte di Didone, di Annibale Carracci (Bologna, 1560 – Roma, 1609), che furono eseguiti attorno al 1592 per due camini di Palazzo Lucchini (poi Angelelli, poi Zambeccari) in Piazza Calderini a Bologna. Staccati dal muro e riportati su tela per ragioni conservative, i due affreschi sono stati posti in vendita presso una casa d’aste di Firenze nel settembre 2022 e aggiudicati dall’imprenditore Michelangelo Poletti, la cui collezione specializzata nella pittura bolognese ed emiliana tra Cinque e Settecento arreda il castello di San Martino in Soverzano nel comune di Minerbio.

Accanto agli affreschi sono esposte anche le incisioni tratte da essi, che circolarono numerose nel XVII secolo e che contribuirono alla fama di questi dipinti.

Sono inoltre presentati alcuni dipinti dei celeberrimi cugini e delle loro botteghe, conservate alle Collezioni Comunali d’Arte, realizzate per contesti diversi e su vari supporti.

Ingresso: gratuito

• ore 21.45: Gli affreschi svelati

Visita guidata alla mostra Ludovico e Annibale Carracci. Storie antiche per due camini bolognesi nella collezione Michelangelo Poletti a cura di Silvia Battistini. curatrice del museo.

Ingresso: € 1 fino a esaurimento posti disponibili

Info: www.museibologna.it/collezionicomunali



La Quadreria di ASP Città di Bologna | Palazzo Rossi Poggi Marsili, via Marsala 8

• ore 10-22: apertura straordinaria.

• ore 10.30-12.30: Il gioco del Soqquadro. Indovina il dipinto

Laboratorio ludico per famiglie.

• ore 15.00 / ore 18.00: visita guidata.

La curatrice Mirella Tassi conduce una visita guidata alle opere esposte nella Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili nella quale sono esposti circa 50 dipinti, dal Cinquecento al Settecento, provenienti dalle tre ex ASP confluite in ASP Città di Bologna nel 2014.

• 20.30-22.00: Il gioco del Soqquadro. Indovina il dipinto

Laboratorio ludico per adulti di ogni età.

I laboratori sono realizzati con la collaborazione di Cantieri Meticci APS.

Ingresso: gratuito

Info: quadreria.aspbologna.it/it/quadreria/quadreria



Fondazione MAST | Via Speranza 42

• ore 10-23: apertura straordinaria (ultimo ingresso ore 22)

In occasione della mostra Vertigo – Video Scenarios of Rapid Changes, Fondazione MAST propone una serie di visite guidate in lingua italiana che approfondiscono e indagano il rapido cambiamento in corso nella nostra società. Al termine delle visite, i visitatori potranno rimanere negli spazi per guardare i video in autonomia.

• ore 11: Vertigo Highlights: Nuovi Comportamenti e Contratto Sociale

Il rapido sviluppo nella scienza, nell’economia e nella tecnologia esercita un importante influsso sui comportamenti degli individui e su tutto il tessuto sociale. Attraverso questo percorso i visitatori potranno scoprire lo sguardo degli artisti circa queste tematiche.

Durata: 30 minuti.

Ingresso: gratuito

Prenotazione obbligatoria: www.mast.org. Max 25 partecipanti.

• ore 15: Immagini in movimento

Laboratorio didattico per bambine e bambini da 7 a 12 anni.

Lasciamo le bambine e i bambini ispirarsi ai video della mostra per riprodurre con l’immaginazione i rapidi cambiamenti della società che gli appartiene.

Prenotazione obbligatoria: www.mast.org. Max 15 partecipanti, ogni adulto può accompagnare fino a 2 bambine e bambini.

Durata: 2 ore.

Ingresso: gratuito

Info: www.mast.org

• ore 16.30: Vertigo Highlights: Speciale Richard Mosse

Uno speciale approfondimento delle opere della sezione “Ambiente Naturale” e in particolare dell’opera Broken Spectre (74’) di Richard Mosse, allestita nella Gallery O del MAST, che verrà visionata integralmente nel corso della visita.

Durata: 40 minuti (visita) + 74 minuti (proiezione).

Ingresso: gratuito

Prenotazione obbligatoria: www.mast.org. Max 25 partecipanti.



MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Via Don Giovanni Minzoni 14

• ore 10-24: apertura straordinaria

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 10.30 / ore 11.30: Un giorno da mediatori

Visita alla collezione permanente guidata da studentesse e studenti del Liceo Laura Bassi di Bologna

Al termine del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) Un giorno da mediatori proposto dal Dipartimento educativo MAMbo, le studentesse e gli studenti della classe 3^ I del Liceo Laura Bassi di Bologna conducono una visita guidata tematica alla scoperta delle opere della collezione permanente del museo che più li hanno colpiti, sperimentando sul campo l’esperienza di essere mediatori del patrimonio del museo di arte contemporanea della città.

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 13 di venerdì 17 maggio mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: biglietto museo (intero € 6 | ridotto € 4 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 17.30: Forgotten Architecture

Presentazione del volume di Bianca Felicori (NERO Editions, 2022)

Intervengono: l’autrice Bianca Felicori, Dante Bini (architetto) e Giulia Ricci (giornalista, Domus).

Forgotten Architecture nasce come gruppo Facebook il 28 maggio 2019 per condividere, in uno spazio virtuale, i progetti dimenticati o lasciati nell’ombra in Europa e nel resto del mondo, approfondire figure “minori”, unire diverse formazioni in Storia dell’Architettura per integrare il percorso universitario. Ideato da Bianca Felicori, ricercatrice e autrice di architettura, nel giro di poco tempo è diventato un fenomeno sociale e ha dato vita ad una vera e propria community coinvolgendo un pubblico di settore e non. Forgotten Architecture è diventato un libro, risultato di anni di ricerca e raccolta di materiale fotografico, documenti e disegni da studi professionali, archivi privati e istituzioni.

Il volume, pubblicato da NERO Editions, è realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (XII edizione, 2023) ed è sponsorizzato da RESIDENZA 725 – shopping universe, land of culture.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org



Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio 2

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 17: Da cacciatore ad agricoltore: la rivoluzione neolitica

Visita guidata alla Sezione Preistorica con Anna Dore, responsabile Servizi educativi del museo.

A ridosso della fine dell’ultima glaciazione importanti fattori climatici favoriscono il passaggio da un’economia di caccia e raccolta alla domesticazione di piante ed animali. Il rapporto dell’uomo con la natura muta e per la prima volta l’uomo comincia a modificarla. Una visita guidata alla Sezione Preistorica del museo per raccontare questo snodo fondamentale nella storia dell’umanità: il Neolitico.

Prenotazione obbligatoria: entro mercoledì 17 maggio tel. 051 2757208 (lunedì-venerdì ore 10-12). Max 25 partecipanti.

Ingresso: biglietto museo (intero € 6 | ridotto € 4 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 20-23: Scopri il museo con un mediatore

I visitatori possono usufruire di un servizio di mediazione museale secondo due diverse modalità:

– Chiedi all’archeolog*: un mediatore sarà a disposizione del pubblico per indirizzare nella visita e rispondere alle libere domande e curiosità sulle collezioni del museo. Per “aprire tutti gli scrigni” del museo, la postazione del mediatore si sposterà fra le sale secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto;

– Tutti al Museo Archeologico (fino a esaurimento posti disponibili, max 10 partecipanti per turno): è possibile fare un’esperienza al museo accompagnati da una mediatrice del progetto “Musei Innovativi e Aperti” che ha l’obiettivo di avvicinare al patrimonio culturale pubblici differenti per età e provenienza, favorire l’inclusione sociale e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale cittadina.

Ad ogni ora sarà possibile seguire alternativamente una delle seguenti attività, secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto:

– ‘Toccare’ l’Antico Egitto: esplorando anche con le dita, grazie alle copie di alcuni importanti reperti, sarà possibile seguire un percorso di approccio alla ricca collezione egizia del museo, la terza per importanza in Italia;

– Sperimentazioni: a partire dal racconto di reperti importanti esposti nella Collezione Greca e nella Sezione dedicata a Bologna etrusca, si offre un percorso speciale che riflette sul concetto di sperimentazione e incontro.

Ingresso: € 1

• ore 20.30: Sulle tracce degli antichi etruschi fra nuove e antiche scoperte

Visita guidata a cura di Anna Serra (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Altro che musei polverosi e immobili! La visita è l’occasione per scoprire le più recenti novità su Bologna etrusca. Verranno esplorate le novità emerse negli scavi archeologici degli ultimi anni e le ricerche in corso per comprendere quanto ancora ci sia da indagare nel

passato della città che attraversiamo quotidianamente.

Ingresso: € 1

• ore 22: La collezione egiziana del Museo tra collezionismo e ricerca

Visita guidata a cura di Serena Nicolini (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

La visita è l’occasione per esplorare la storia della collezione egiziana, che celebra i 30 anni dell’attuale allestimento, dalle prime acquisizioni alla pratica del collezionismo ottocentesco. Attraverso una selezione di reperti, sarà possibile illustrare come le metodologie di studio, di analisi e di restauro siano cambiate nei secoli fino ad arrivare a descrivere le ricerche più recenti svolte all’interno della collezione e che coinvolgono gli oggetti esposti.

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/archeologico



Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 20: L’educazione ai tempi dei Bargellini

Visita guidata a cura di Pierre-Yves Theler (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Quali libri leggevano i nostri antenati per imparare a comportarsi correttamente in società? Quale strumento musicale suonavano le ragazze di buona famiglia? Sapevi che guardare uno spettacolo di marionette non era solo un divertimento?

Se ti interessa l’educazione dei giovani tra il XVI e il XVIII secolo, vieni a trovarci nella prestigiosa residenza senatoriale della famiglia Bargellini.

Ingresso: gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili)

Info: www.museibologna.it/daviabargellini



Museo civico del Risorgimento | Piazza Giosue Carducci 5

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 20.30: E il dipinto prese vita…

Visita guidata alla mostra La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796 – 1915 a cura della co-curatrice Isabella Stancari.

L’esposizione, a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari, presta il titolo alla più ampia rassegna espositiva diffusa dedicata alla pittura bolognese dall’età napoleonica all’inizio della Grande Guerra, promossa dal Settore Musei Civici Bologna con il coordinamento del Museo civico del Risorgimento.

Tra le opere ispirate ai temi risorgimentali si segnala uno dei capolavori della ritrattistica ottocentesca, il Ritratto di Giovan Maria Damiani in uniforme delle Guide Garibaldine (1872) di Antonio Puccinelli, appartenente alla collezione dello stesso museo e raramente esposto. L’iconica opera è affiancata dalle opere I fatti di Savigno (Passaggio delle truppe pontificie) di Ferdinando Fontana e dal modelletto preparatorio, in collezione privata, della omonima grandiosa tela di Carlo Arienti La cacciata dell’imperatore Barbarossa da Alessandria, voluta dal re Carlo Alberto in chiave antiaustriaca. Grazie alle opere delle collezioni storiche del MAMbo viene inoltre ripercorso il tema del soggetto storico, tanto caro alla cultura artistica di metà Ottocento, con le opere La morte di Zerbino (1851) del pittore di figura Ippolito Bonaveri e Io mi sedeva in parte… (1873) di Alfonso Savini, mentre il genere del paesaggio bolognese è rappresentato dalle vedute neoclassiche di Giacomo Savini, di età romantica con Ottavio Campedelli e del primo Novecento con Augusto Majani “Nasica”.

La visita è arricchita dalla presenza di rievocatori in costume storico di 8cento APS che animeranno la serata con quadri viventi ispirati alle opere in mostra.

Prenotazione consigliata: museorisorgimento@comune.bologna.it.

Ingresso: € 1 (fino a esaurimento posti disponibili)

Info: www.museibologna.it/risorgimento



Museo Civico Medievale | Via Alessandro Manzoni 4

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 21: Conoscenza e libertà. Arte islamica al Museo Civico Medievale

Visita guidata alla mostra, a cura di Angela Lezzi (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

L’esposizione, nata da un importante progetto di ricerca scientifica tra Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici Bologna e SOAS University of London, intende valorizzare la collezione di materiali islamici, rari e di altissima qualità, appartenenti al patrimonio del Museo Civico Medievale, e promuovere la riscoperta di vicende e percorsi che, da secoli, costituiscono una parte significativa della storia culturale di Bologna e non solo.

La mostra, a cura di Anna Contadini, è realizzata in collaborazione con il Museo di Palazzo Poggi, afferente al Sistema Museale di Ateneo | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e con il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Ingresso: € 1 (fino a esaurimento posti disponibili)

Info: www.museibologna.it/medievale



Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara 123

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 15.30: In viaggio lungo il Navile: dal Battiferro al Torregiani

Visita al museo e passeggiata ambientale.

Il Canale Navile, che ancora oggi rappresenta uno degli elementi più caratteristici del nostro territorio, è stato per secoli la principale via di comunicazione e commercio di Bologna. Per riscoprirne il passato e conoscerne il presente un percorso con filmati, exhibit e postazioni interattive all’interno delle sale del museo e, a seguire, una passeggiata ambientale sino al sostegno Torregiani e ritorno.

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 13 di venerdì 17 maggio tel. 051 6356611 / museopat@comune.bologna.it. In caso di maltempo il percorso si svolgerà tutto all’interno del museo.

Ingresso: biglietto museo (intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 21: Prodotto a Bologna

Visita guidata.

Dai preziosi veli di seta “alla bolognese”, alla mortadella esportata in tutto il mondo, fino alle moderne macchine automatiche e alle motociclette e auto da corsa: un percorso attraverso le collezioni del museo per scoprire, attraverso i secoli, l’eccellenza dei prodotti e delle imprese della città.

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 13 di venerdì 17 maggio tel. 051 6356611 / museopat@comune.bologna.it.

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale



Museo di Palazzo Poggi | Via Anteo Zamboni 33

• 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 a partire dalle ore 20

• ore 21: Un’arte per la scienza. Le meraviglie della xilografia

Laboratorio didattico per bambine e bambini da 8 a 12 anni.

Siete pronti a cimentarvi con un’antica tecnica artistica? Entriamo nella bottega degli artisti che hanno collaborato nel Cinquecento con il celebre naturalista Ulisse Aldrovandi alla catalogazione dei regni animale, vegetale e minerale, e impariamo a realizzare una xilografia, utilizzata in passato per arricchire con immagini i volumi a stampa.

Prenotazione obbligatoria: https://ticket.midaticket.it/universitadibologna/Event/1/Date/20240518/Shift. Max 8 partecipanti.

Ingresso: gratuito

• ore 21 / ore 21.30: Ulisse Aldrovandi e il rinascimento delle scienze

Visita guidata tematica per adulti e famiglie con bambine e bambini da 6 anni in su.

Naturalista, botanico, docente universitario, collezionista, protomedico, instancabile impresario culturale, Ulisse Aldrovandi porta lo sguardo dello studioso fuori dalle mura dello studio e apre la strada a un nuovo modo di fare scienza. Un percorso per conoscere il panorama culturale del suo tempo e il suo contributo al rinnovamento delle scienze naturali nel Cinquecento, secolo di scoperte e grandi trasformazioni.

Prenotazione obbligatoria visita delle ore 21: https://ticket.midaticket.it/universitadibologna/Event/1/Date/20240518/Shift. Max 20 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria visita delle ore 21.30: https://ticket.midaticket.it/universitadibologna/Event/1/Date/20240518/Shift. Max 20 partecipanti.

Ingresso: € 1 (il biglietto è acquistabile in biglietteria all’arrivo)

Info: sma.unibo.it



Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 17.30: Il cielo bruciava di stelle

Narrazione musicale con Gino Castaldo.

Questa storia comincia il 27 agosto 1979, il giorno in cui i banditi sardi rapiscono Fabrizio De André e Dori Ghezzi e si conclude il 21 settembre 1981 con l’uscita de La voce del padrone, il più famoso album di Franco Battiato. Sono poco più di due anni, ma esplodono di straordinaria intensità: un vero e proprio periodo magico, un’età dell’oro per la musica italiana in cui i più eccezionali e talentuosi autori della canzone vivono i momenti cruciali della loro avventura dentro la storia del nostro Paese.

Uno dei più grandi musicteller italiani, il giornalista e critico musicale Gino Castaldo, svolge un racconto che è un diario di eventi, in un’incalzante cadenza cronologica che intreccia le storie di vita e di musica di nove protagonisti: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco Guccini e Rino Gaetano. Storie che si intrecciano agli eventi più significativi della storia d’Italia.

Ingresso: gratuito con possibile prenotazione (intero € 6 | ridotto studenti universitari con tesserino / minori di 18 anni / possessori Card Cultura € 5)

• ore 18.30-20.30: In Itinere – Special

Mediazione musicale con Silvia Testoni, canto.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

Info: www.museibologna.it/musica



Museo Morandi | Via Don Giovanni Minzoni 14

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi



Museo Ottocento Bologna | Piazza San Michele 4/C

• ore 10-24 apertura straordinaria.

Ingresso: intero € 12 | ridotto € 10

• ore 21.30: Una notte al Museo: tempera De Maria e Uffizi Edition

L’esperienza propone tre attività.

Experience: quali erano le tecniche e i materiali usati dal padre del Simbolismo italiano? Con la ricetta originale scritta da Mario De Maria in persona, viene ricreata la sua “tempera uguale all’acqua dorata”.

Museo al buio: visione in lampada di wood dei dipinti di Mario De Maria.

Uffizi: analisi dell’Autoritratto conservato presso le Gallerie degli Uffizi, restaurato da Francesca Girotti.

Ingresso: intero € 25 | gratuito bambine e bambini

Prenotazione obbligatoria: tel. 051 4989511 / info@mobologna.it.

Info: mobologna.it



Museo per la Memoria di Ustica | Via di Saliceto 3/22

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 21: visita guidata al museo.

Una visita guidata per adulti al Museo per la Memoria di Ustica, luogo in cui l’artista francese Christian Boltanski ha creato l’installazione permanente dal titolo A proposito di Ustica, per non dimenticare una delle tragedie collettive più discusse della storia italiana.

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 13 del venerdì precedente mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org/museoustica



Palazzo Pepoli Campogrande | Via Castiglione 7

• dalle ore 10 apertura serale straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 20.30: Nelle stanze dei Pepoli: il potere e la sua rappresentazione

Visita guidata.

Attestata fin dal XII secolo a Bologna, la dinastia dei Pepoli ebbe un’influenza forte e duratura sulla realtà politica locale. Nel Seicento, quando eressero un nuovo palazzo di fronte alla storica dimora di famiglia in via Castiglione, i Pepoli ben conoscevano il potere sociale delle rappresentazioni e dei simboli, emblemi, allegorie che contenevano.

Punto di ritrovo: via Castiglione 7 (davanti al portone di ingresso).

Ingresso: € 1

Prenotazione obbligatoria: entro venerdì 17 maggio pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it (si prega di indicare il nome e cognome di tutti i partecipanti).

Info: pinacotecabologna.beniculturali.it



Pinacoteca Nazionale di Bologna | Via delle Belle Arti 56

• dalle ore 10 apertura serale straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 20.30: Gli artisti e il loro entourage nel secolo d’oro della pittura bolognese

Visita guidata.

A partire dai capolavori esposti in galleria, si indagheranno i meccanismi della produzione, le leggi del mercato e le figure degli imprenditori fra il tardo Cinquecento ed il Seicento: si racconterà il mestiere dell’artista, scoprendo l’organizzazione e il funzionamento dell’Accademia dei Carracci, dello studio di Guido Reni e della bottega familiare del Guercino.

Ingresso: € 1

Prenotazione obbligatoria: entro venerdì 17 maggio pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it (si prega di indicare il nome e cognome di tutti i partecipanti).

Info: pinacotecabologna.beniculturali.it



Raccolta Lercaro | Via Riva di Reno 57

• ore 10-13 / 15-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 21.30: Visita guidata a lume di torcia

Una speciale visita guidata alla collezione permanente, aperta a tutti, sia bambine e bambini che adulti, a lume di torcia.

Prenotazione consigliata: segreteria@raccoltalercaro.it.

Ingresso: gratuito

Info: www.fondazionelercaro.it/raccolta-lercaro



Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna | Palazzo Paltroni, via delle Donzelle 2

• ore 11-24: La terre tourne. Scivolare nel tempo di Anne Brouillard

Apertura straordinaria della mostra.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna presenta, nei suoi spazi espositivi di Palazzo Paltroni, la prima grande mostra monografica italiana dedicata ad Anne Brouillard, figura chiave della letteratura per l’infanzia francofona, tra le personalità più importanti nel mondo dell’illustrazione dei nostri giorni. L’esposizione, a cura di Hamelin, presenta al pubblico più di 200 opere originali dell’artista belga, per una immersione nel suo universo visivo, che si costruisce a partire da un’attenta osservazione del tempo, del paesaggio e della natura.

Ingresso: gratuito

Info: www.fondazionedelmonte.it



Museo della Beata Vergine di San Luca | Piazza di Porta Saragozza 2/A

• ore 15-19.30: Favole in città

Racconti animati rivolti a bambine e bambini, adolescenti e alle loro famiglie, in collaborazione con Picarona edizioni. L’iniziativa si svolge presso la terrazza del museo (in caso di maltempo, nella Sala Didattica).

• 20-24: Dialoghi d’arte al Museo

Apertura straordinaria della mostra.

Esposizione di sculture realizzate da artisti bolognesi, fra i quali Elisabetta Bertozzi, Danilo Cassano, Paolo Gualandi e Luigi Enzo Mattei.

Ingresso: gratuito

Info: info@museomadonnasanluca.it



Casa Morandi | Via Fondazza 36, Bologna

Museo Morandi | Via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna

Fienili del Campiaro | Via Campiaro 112/C, Grizzana Morandi (BO)

• ore 15-23: Passeggiata Morandiana

Una doppia visita guidata a Casa Morandi e al Museo Morandi per scoprire e rivivere i luoghi dove il maestro Giorgio Morandi lavorava e abitava con le sue sorelle e osservare i quadri con le celebri nature morte conservati al museo. L’itinerario prosegue verso Grizzana Morandi, dove sarà possibile visitare la mostra di acqueforti La Scola e il Parco di Montovolo nelle incisioni di Maurizio Boiani ai Fienili di Campiaro e cenare presso la Locanda dei Fienili di Campiaro.

Punto di ritrovo: via Fondazza 36, Bologna.

Programma:

ore 15: ritrovo in via Fondazza 36 e visita a Casa Morandi

ore 17: trasferimento a piedi al MAMbo (via Don Giovanni Minzoni 14) e visita al Museo Morandi

ore 18: trasferimento con navetta dedicata a Grizzana Morandi e narrazione dei luoghi cari al maestro

ore 19: visita alla mostra di Maurizio Boiani e ai Fienili di Campiaro (via Campiaro 112/C)

ore 20.30: degustazione al tramonto organizzata dalla Locanda dei Fienili di Campiaro nella piazzetta adiacente

ore 22: ritorno al MAMbo

ore 23: arrivo previsto.

Ingresso: intero € 30 / ridotto € 27 (under 18, possessori Card Cultura)

La quota include:

– trasporto con navetta dedicata

– ingresso ai punti di interesse

– guida accompagnatrice in città

– guida museale dedicata

– apericena presso la Locanda dei Fienili di Campiaro.

Cancellazione con rimborso o modifica della prenotazione possibili fino a 48 ore prima dell’inizio dell’attività.

Bus non adatto agli utenti con disabilità motoria data l’assenza di apposite piattaforme di salita e discesa.

Località dei Fienili di Campiaro non adatta agli utenti con disabilità motoria.

Prenotazione obbligatoria: www.bolognawelcome.com/it/esperienze/328653/Passeggiata-Morandiana—Visita-guidata.

Info: www.bolognawelcome.com



Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” | Via Anteo Zamboni 63

• ore 15.30: Il sentiero paleontologico

Visita guidata tematica con la conservatrice della collezione, per adulti e famiglie con bambine e bambini da 8 anni in su.

Lo scorso aprile ha inaugurato, al piano terra della Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, un nuovo allestimento permanente nato con lo scopo di far percorrere ai visitatori un viaggio nel tempo, dagli albori della vita sulla Terra, fino ai giorni nostri. Le tappe di questo viaggio raccontano l’evoluzione della vita e fanno conoscere antichi esseri viventi curiosi e affascinanti. Alcuni hanno avuto successo e i loro discendenti sono arrivati sino a noi mentre altri si sono estinti in cinque grandi estinzioni a scala globale che, anche se devastanti per la vita sul pianeta, hanno permesso il proliferare di nuove forme, fino ad arrivare al mondo di oggi.

Prenotazione obbligatoria: https://ticket.midaticket.it/universitadibologna/Event/2/Date/20240518/Shift. Max 15 partecipanti.

Ingresso: gratuito

Info: sma.unibo.it



Palazzo Boncompagni | Via del Monte 8

• ore 15.30 / ore 16.30 / ore 17.30 / ore 18.30 / ore 19.30 / ore 20.30: Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa

Visita guidata alla mostra.

Nel 50esimo anniversario di Arte Fiera, l’artista di fama internazionale Mimmo Paladino torna dopo molti anni ad esporre a Bologna con dipinti e sculture di grandi dimensioni in un luogo particolarmente suggestivo che esalta e celebra la sua poetica creativa: gli splendidi spazi cinquecenteschi del Palazzo che fu la dimora di Papa Gregorio XIII. La mostra Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa, promossa da Fondazione Palazzo Boncompagni in collaborazione con Galleria Cavour 1959 e curata da Silvia Evangelisti, presenta una ventina di importanti opere, dipinti e sculture di grandi dimensioni significative della poetica dell’artista, a documentare la sua ricerca negli ultimi vent’anni.

Durata: 45 minuti.

Prenotazione obbligatoria: palazzoboncompagni.it

Ingresso: intero € 12 | ridotto possessori Card Cultura e Soci Touring € 9 | gratuito bambine e bambini fino a 10 anni

Info: palazzoboncompagni.it



Museo Ebraico di Bologna | Via Valdonica 1/5

• ore 21.30-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1

Info: www.museoebraicobo.it



*************************************



CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



Programma delle aperture straordinarie e degli eventi (in ordine alfabetico per Comune)



BENTIVOGLIO

Museo della Civiltà Contadina | Via San Marina 35, San Marino di Bentivoglio

• ore 15-18: apertura straordinaria.

• ore 15-17: Il Salotto

Incontro a cura dell’atelier tessile Trame Tinte d’Arte nell’ambito del progetto nato dalla volontà di condividere antichi e nuovi saperi tessili e di ritrovare momenti di socialità e scambio tra le persone.

Ingresso: gratuito con tessera Associazione Gruppo della Stadura

Info:

Com. Stam. + foto