I Pata Talenti Azzurri FMI concludono da protagonisti la stagione 2024 dell’Europeo Motocross

Una stagione 2024 che ha riaffermato i giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti del Motocross internazionale. Con il conclusivo round svoltosi in Spagna al Motor Ranch di Cozar, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno portato a compimento una stagione vissuta nell’élite dell’Europeo Motocross 125cc e 250cc.

Partendo dall’EMX125, la trasferta in Castiglia ha visto addirittura sette Pata Talenti Azzurri FMI classificarsi ai primi dieci posti dell’evento, ribadendo la crescita continua sfoggiata nell’arco del campionato. Lottando fino all’ultimo per la conquista del titolo europeo, Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX125) in quest’ultima circostanza ha concluso con il bronzo di tappa, ottenendo un secondo ed un terzo posto nelle due manche. Quarto in campionato e secondo dell’evento di Cozar altresì Francesco Bellei (Dreams Racing KTM), vincitore di Gara 2 dopo aver terminato in terza posizione la corsa del sabato.

Al rientro in quest’ultimo scorcio di stagione dopo un prolungato stop per infortunio, Niccolò Mannini (Team Insubria Yamaha) si è messo in mostra con il quinto posto di tappa, quarto e sesto nelle due gare. In sesta posizione altresì Brando Rispoli (TM Moto Steels Dr Jack), decimo in campionato grazie ai punti raccolti a Cozar tra il sesto posto di Gara 1 e l’ottavo della seconda manche. La Top-10 dell’evento ha inoltre registrato la presenza di Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM), settimo con due noni posti all’attivo, ottavo Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies, 14° e 5°) già vincitore da esordiente quest’anno a Frauenfeld, decimo Alessandro Gaspari (Dreams Racing KTM) con il settimo ed il tredicesimo posto nelle due manche. A punti Riccardo Pini (Team MCV Motorsport Fantic), sedicesimo in entrambe le gare da debuttante nella categoria.

I positivi risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI si estendono all’Europeo Motocross 250cc con Alfio Pulvirenti (Max Bart Motorsport Husqvarna) in evidenza a Cozar con il tredicesimo posto di Gara 1 ed un superlativo quinto nella seconda corsa in programma, sufficiente per garantirgli la nona posizione di questa trasferta in Castiglia-La Mancia. Finale di stagione da rimarcare anche per Maurizio Scollo (Ghidinelli Racing Team Yamaha), sedicesimo e undicesimo nelle due gare.

Cristian Beggi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 125cc: “Un conclusivo round dell’Europeo 125 molto positivo per i Talenti Azzurri. La classifica parla chiaro, con sette dei nostri otto piloti al via classificatisi nella top-10 dell’evento. Si tratta dell’ennesima conferma che il lavoro compiuto abbia lasciato il segno, anche per chi ha iniziato la stagione in ritardo a causa di svariati infortuni. Simone Mancini le ha provate tutte per conquistare il titolo e, senza un inconveniente, si sarebbe aggiudicato Gara 2. Ne ha così approfittato Francesco Bellei, il quale si è messo in mostra in tutto l’arco della stagione, compresa questa trasferta di Cozar che gli ha permesso di salire nuovamente sul podio di tappa. Molto bene anche Niccolò Mannini, quinto dopo esser rientrato alla grande al culmine di un prolungato stop per via di un infortunio al polso. Da rimarcare l’ascesa di Brando Rispoli che si è portato a casa un bel piazzamento in una stagione dove ha messo in mostra una grande tecnica, pertanto per il futuro dovrà soltanto lavorare al fine di crederci di più. Menzione doverosa per il settimo posto di Filippo Mantovani, rimasto a lungo fermo per un brutto infortunio alla schiena, il quale ci fa ben sperare in prospettiva così come Nicolò Alvisi, in questo ultimo round penalizzato da una caduta nella prima manche quando era quarto. Ha completato la top-10 Alessandro Gaspari, più volte quest’anno penalizzato da partenze non esaltanti, mentre Riccardo Pini sedicesimo ha dimostrato di migliorare di gara in gara, con una buona progressione in termini di performance. Archiviamo una stagione che ha rappresentato una bella esperienza per tutti, con i nostri piloti che ci hanno fatto divertire e sono sempre rimasti davanti. Diversi di loro saliranno di categoria, mentre chi resterà in 125 sicuramente partirà con i giusti presupposti per il 2025. Un ringraziamento a tutti i nostri piloti che hanno mostrato grande interesse al progetto ed una continua attenzione ai campus ed iniziative organizzate nel corso di questa stagione“.

Cristiano Doimi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 250cc: “A questo ultimo appuntamento dell’Europeo 250 tra i Talenti Azzurri erano presenti i soli Alfio Pulvirenti e Maurizio Scollo, i quali si sono dovuti confrontare su di un tracciato inedito, con un terreno prevalentemente duro ed uno sviluppo molto tecnico. Per entrambi il primo ingresso in pista non è stato facile, ma nel prosieguo del weekend entrambi hanno proseguito il loro percorso crescita con ottimi risultati. Nelle cronometrate, con grande caparbietà, Pulvirenti ha stampato un promettente undicesimo tempo, mentre Scollo si è classificato sedicesimo, quest’ultimo incontrando maggiori difficoltà su un terreno già compatto. La prima gara ha visto Alfio emergere dal gruppo di piloti a ridosso della top-10, classificandosi tredicesimo con un’ottima velocità ed affinando sempre più la confidenza con il tracciato. Maurizio altresì non ha vissuto una delle sue migliori partenze, ma con un ritmo costante ha recuperato fino al sedicesimo posto. L’indomani in Gara 2, corsa con tracciato ripristinato, Alfio è partito subito alla grande ritrovandosi nel gruppo di testa. A lungo ha difeso la quarta posizione fino a concludere quinto di manche e nono dell’evento, il suo miglior risultato in questa stagione da rookie in 250cc, mettendo in mostra il suo vero potenziale. A sua volta Maurizio è stato autore di un ottimo spunto battagliando per la top-10 ad armi pari con avversari di ottimo livello, mostrando tutte le sue qualità. Tenendo alto il livello di concentrazione ha poi concluso undicesimo, proseguendo così la sua positiva stringa di risultati da esordiente in questa categoria“.

Francesco Bellei e Simone Mancini rispettivamente secondo e terzo nella tappa dell’Europeo Motocross EMX125 a Cozar

I Pata Talenti Azzurri FMI torneranno in azione il 12-13 ottobre prossimi per il conclusivo round del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige di scena ad Arco di Trento.

L’elenco dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI