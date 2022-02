I Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità al lavoro per un’intensa stagione 2022

Un’esperienza da incorniciare per i giovani Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità. Tra il nuovo Centro Tecnico Federale al Misano World Circuit e l’Autodromo del Levante di Binetto, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno condiviso insieme quattro giorni di lavoro per un Raduno Collegiale organizzato senza trascurare il benché minimo dettaglio dal Settore Tecnico FMI.

In data lunedì 14 febbraio, i piloti coinvolti nel progetto si sono ritrovati presso il nuovo Centro Tecnico FMI di Misano per la consegna delle OHVALE GP-0 e GP-2 in loro dotazione per l’intenso programma di allenamenti previsti nel corso del 2022. La cerimonia è stata preceduta da un discorso iniziale con l’intervento del Presidente FMI Giovanni Copioli, collegatosi in videoconferenza per rivolgere un saluto ed un incoraggiamento ai Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità

Successivamente, da martedì 15 a giovedì 17 febbraio, i piloti hanno affrontato tre giorni di Raduno Collegiale presso l’Autodromo del Levante di Binetto. Una preziosa occasione per affinare la preparazione tecnico-agonistica dei ragazzi, lavorando sui fondamentali di guida e su tutti gli aspetti imprescindibili per esprimere al meglio il loro potenziale.

Una quattro-giorni di lavoro conclusasi con successo grazie all’inesauribile apporto del responsabile Marzio Leoncini, dei Tecnici FMI Roberto Sassone, Massimo Roccoli, Alex De Angelis, Enzo Maddaloni, Gianluca Nannelli, Davide Stirpe e del preparatore atletico Marco Di Marcello.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Per i Talenti Azzurri è stata una bellissima esperienza che ha ulteriormente consolidato il nostro gruppo. Lunedì ci siamo ritrovati presso il nuovo Centro Tecnico FMI per la consegna delle OHVALE GP-0 e GP-2 in loro dotazione per gli allenamenti da svolgere nel corso del 2022. Questa occasione è stata anticipata da un discorso iniziale con l’intervento del Presidente Copioli, collegatosi in videoconferenza per rivolgere un suo saluto ed un messaggio di incoraggiamento in vista della stagione. L’indomani ci siamo trasferiti a Binetto, una pista rivelatasi adatta per la nostra tipologia di lavoro, con il meteo favorevole che ci ha permesso di portare a termine con successo le attività previste. Abbiamo svolto una gran mole di lavoro incentrato sulla tecnica, ma anche sul confronto tra i ragazzi in diverse manche di gara che hanno offerto riscontri competitivi in termini di performance espresse. A nostro avviso, il gruppo dei Talenti Azzurri è a buon punto per la stagione. Dal primo al terzo giorno abbiamo registrato un sostanziale cambiamento, con tutti i ragazzi che hanno compiuto un rimarchevole passo avanti. Siamo contenti e proseguiamo in questa direzione per un progetto che quest’anno vedrà inoltre i nostri Matteo Bertelle ed Alberto Surra correre a tempo nel Mondiale Moto3, a compimento di un percorso intrapreso da diversi anni a questa parte. In conclusione desideriamo rivolgere un augurio di pronta guarigione a Leonardo Zanni che ha subito un piccolo infortunio, ma sarà regolarmente presente ai prossimi allenamenti in programma e per la prima prova del CIV in agenda a Misano Adriatico“.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam./foto