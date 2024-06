I Pata Talenti Azzurri FMI Motocross superano l’insidiosa trasferta di Kegums

Il fine settimana dell’8-9 giugno ha riservato a ben nove giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI un’impegnativa trasferta in Lettonia.

Presso il Motocenter “Zelta Zirgs” di Kegums è andato in scena il sesto appuntamento stagionale dell’Europeo Motocross 125cc e 250cc, con gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack che hanno risposto con grinta e determinazione alla sfida.

Questo il caso di Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX125), confermatosi con pieno merito e titolo tra i grandi protagonisti dell’Europeo Motocross EMX125. Dopo i precedenti successi conseguiti tra Arco di Trento, Lugo e Saint Jean d’Angely, in questa circostanza ha concluso in seconda posizione dell’evento grazie ad un terzo e ad un quarto posto nelle due manche, restando in piena corsa per la conquista del titolo continentale ritrovandosi a 28 punti dal capo-classifica Noel Zanocz.

Seppur non al meglio della forma fisica per l’influenza che lo ha debilitato nei giorni precedenti alla tappa di Kegums, Francesco Bellei (Dreams Racing KTM) ha conquistato punti importanti con il nono e l’ottavo posto nelle due manche per l’undicesimo dell’evento, figurando sesto in campionato. In evidenza anche Alessandro Gaspari (Dreams Racing KTM), quindicesimo complice una disavventura occorsagli nella seconda manche dopo aver ottenuto un brillante ottavo posto in Gara 1.

Sempre nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI 125cc, Brando Rispoli (TM Moto Steels Dr Jack, 12° e 20°) ha concluso sedicesimo, ventesimo al rientro dopo un prolungato stop per infortunio il debuttante Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies, 20° e 17°) con Mattia Barbieri (Dream Team Fantic, 29° e 21°) qualificatosi direttamente alle gare classificandosi ventiquattresimo. Da prima riserva, Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) ha potuto disputare Gara 2, riuscendo ad arpionare la zona punti con il diciannovesimo posto all’esposizione della bandiera a scacchi.

Due i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati invece nella sesta prova dell’Europeo Motocross EMX250. Non al meglio a seguito della rovinosa caduta in Germania, Andrea Rossi (Reds420 KTM) ha conservato la sedicesima posizione in campionato, stringendo i denti fino a portare a termine le due manche al ventunesimo e diciannovesimo posto. Weekend di esperienza per Maurizio Scollo (Ghidinelli Racing Team Yamaha), classificatosi ventisettesimo e ventinovesimo nelle due gare.

Cristian Beggi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 125cc: “Per i Talenti Azzurri della 125 è stato un weekend positivo, ancor più pensando che si è corso in condizioni difficili, su un terreno dove solitamente faticavamo gli anni scorsi. Simone Mancini ha fatto vedere agli avversari di poter star davanti anche in queste condizioni, conquistando punti preziosi per la classifica in previsione dei prossimi due round dove, sulla carta, si correrà su un terreno amico. Sin dalle prove ha messo in mostra il suo eccellente stato di forma, siglando un terzo crono di tutto rispetto su un terreno sabbioso molto veloce, ma altrettanto insidioso con diversi canali solitamente non agevoli ai nostri piloti. In Gara 1 ha raccolto un buon terzo posto, mentre nella seconda manche, con il terreno non uniforme per via della pioggia scesa copiosamente sin dalla mattinata, ha concluso quarto, centrando un secondo posto dell’evento molto importante. Ha salvato il salvabile invece Francesco Bellei, il quale ha corso non al meglio per l’influenza dei giorni scorsi, continuando a far esperienza restando costantemente nei primi 10. Per quanto riguarda Alessandro Gaspari, ultimamente lo abbiamo visto molto determinato, ma non sempre incontra grandi fortune poi in gara. A Kegums ha viaggiato forte nelle prove mostrandosi subito a suo agio, centrando un buon nono posto in Gara 1, mentre nella seconda manche sfortunatamente per un inconveniente si è dovuto fermare subito e questo gli ha precluso un potenziale buon risultato. Da Brando Rispoli ci aspettavamo qualcosa in più: negli allenamenti apprezziamo molto la sua tecnica di guida, ma nei weekend di gara alle volte non riesce a mettere tutti i tasselli a posto per dar prova di cosa sia capace. Positivo altresì il rientro di Nicolò Alvisi dopo un prolungato stop per infortunio. Deve crescere fisicamente, ma è giovane, ha una grande tecnica di guida ed ha raccolto buoni risultati a Kegums, sebbene in Gara 2 ad un certo punto si sia dovuto fermare per sostituire gli occhiali. Sta crescendo giorno dopo giorno e dimostra che non molla mai con un doppio piazzamento in zona punti. Positivo per Mattia Barbieri il fatto che si sia qualificato direttamente alle gare su un terreno non così facile, mentre da prima riserva Filippo Mantovani ha concluso diciannovesimo in Gara 2. Dopo l’ottima prova in Francia dov’era andato molto forte ci aspettavamo qualcosina in più, ma ha tutto il potenziale per ripetersi ad alti livelli nei prossimi round“.

Cristiano Doimi, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross 250cc: “A questa tappa lettone del calendario i Talenti Azzurri della 250 si sono presentati a ranghi ridotti con i soli Andrea Rossi e Maurizio Scollo, i quali hanno affrontato con grande impegno la lunga trasferta verso la Repubblica baltica. Reduce dalla brutta botta di Teutschenthal, legittimamente Andrea Rossi non aveva grosse aspettative ed ha massimizzato le prove del sabato per trovare il giusto feeling con il tracciato e con la moto dopo una settimana di stop. Complice la trentaduesima scelta al cancelletto di partenza, in Gara 1 non è riuscito a scattare bene e si è dovuto prodigare in una rimonta su un tracciato dove i sorpassi non sono facili. In Gara 2, con una partenza migliore, si è subito collocato subito nel gruppo della Top-20 e, con un’ottima progressione, era a ridosso dei primi 15, salvo cedere leggermente sul finale di gara e conquistare una pur sempre positiva diciannovesima piazza. Per Andrea non sono stati due giorni facili, ma ancora una volta ha mostrato di non mollare mai e di provarci sempre, anche quando non è in condizioni fisiche perfette. Parlando di Maurizio Scollo, ha vissuto un weekend complicato su un terreno che ha lo visto in precedenza mettersi in mostra con prestazioni positive. Nella prima manche al via si è ritrovato in fondo del gruppo, ma successivamente è riuscito ad imprimere un buon ritmo, segnando tempi che gli potevano valere posizioni in piena Top-20. L’indomani allo start si è tuffato subito nella mischia per migliorare la prima parte di gara, ma complice anche una caduta non ha è stato in grado di concretizzare la possibile rimonta. Da parte sua non sono mancati l’impegno e la consapevolezza di dove sono le aree dove potersi migliorare in vista della seconda parte di stagione“.

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nell’Europeo Motocross EMX125 e nel Mondiale Femminile WMX torneranno in azione questo fine settimana al Maggiora Park, teatro del Gran Premio d’Italia del Mondiale Motocross.

