I Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti degli Internazionali d’Italia Supermoto 2023

Nel fine settimana del 3-4 giugno il Circuito di Pomposa ha ospitato la terza prova degli Internazionali d’Italia Supermoto con i giovani Pata Talenti Azzurri FMI confermatisi protagonisti.

In quattro distinte categorie in gara, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno ottenuto risultati importanti, lasciando l’impianto situato nel territorio del Comune ferrarese di Comacchio con un apprezzabile bottino di podi e vittorie.

La classe SM Junior ha riaffermato il talento e potenziale del dodicenne Andrea Benvenuti (FRT2 Racing KTM). Presentatosi a Pomposa da capo-classifica di campionato, con la vittoria in entrambe le gare in programma il talento classe 2011 ha così consolidato la propria leadership nella generale, affermandosi quale effettivo riferimento della SM Junior.

Passando alla SM Young 250, prosegue il percorso di crescita del quattordicenne Matteo Andreotti (L30 Racing TM Factory). Secondo in entrambe le gare e di giornata, con 120 punti all’attivo figura come più diretto inseguitore del capo-classifica Jan Ulman, prendendo sempre più le misure di questa categoria.

Con un quinto ed un quarto posto all’attivo, resta in piena corsa per la conquista del titolo della SM4 anche Kevin Vandi (L30 Racing TM Factory), Campione in carica nonché leader dell’Europeo Supermoto S4. Nella top class SM1 continua altresì a far esperienza all’esordio con risultati apprezzabili Andrea Stucchi (Team Undici TM Racing), settimo assoluto in entrambe nelle gare, ottenendo il quinto posto di giornata della graduatoria Pro dove figura attualmente in piena top-5 di campionato.

Da segnalare la presenza a questo appuntamento in qualità di wild card nella classe SM Junior di Gabriel Fabio Vuono (Bonafini Race GASGAS), giovane pilota del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI Velocità e vincitore lo scorso anno della FIM MiniGP World Valencia a Valencia, in grado di concludere in sesta posizione le due manche in programma.

Massimo Beltrami, Direttore Tecnico Supermoto FMI: “Tutto sommato anche in questa tappa di Pomposa i nostri Talenti Azzurri sono andati particolarmente bene. Nella SM Junior Andrea Benvenuti ha vinto entrambe le manche, la seconda nonostante non sia partito bene, in controtendenza rispetto a quanto ci aveva abituati nelle gare precedenti. In ogni caso è riuscito ad assicurarsi la vittoria e conserva la tabella leader con un rimarchevole ruolino di marcia. Molto bravo anche Matteo Andreotti, il quale conferma il suo stato di forma e non sembra accusare in alcun modo il passaggio di categoria. Per quanto concerne Kevin Vandi, a causa di problemi di assetto non è riuscito ad esprimersi al meglio, ma guardando l’aspetto positivo resta in corsa per la vittoria del campionato. Nella top class SM1 Andrea Stucchi ha confermato quanto messo in mostra nelle gare precedenti e, a nostro avviso, ha ancora del margine di miglioramento“.

Il quarto appuntamento degli Internazionali d’Italia Supermoto 2023 è previsto per il fine settimana del 1° e 2 luglio prossimi al Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona.

L’elenco dei piloti del Supermoto coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI