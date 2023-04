I Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti del GP d’Italia del Mondiale Enduro 2023

Il Gran Premio d’Italia svoltosi tra Sanremo e Arma di Taggia ha sancito l’inizio della stagione 2023 del Mondiale Enduro.

A questo attesissimo appuntamento del calendario, i giovani piloti della specialità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno risposto presente, ottenendo risultati di rilievo in una gara rivelatasi estremamente impegnativa nelle due giornate di attività.

Partendo dal Mondiale Enduro Youth, Kevin Cristino (Fantic Factory Enduro Team) è stato il grande protagonista del fine settimana. Da vice-Campione del Mondo in carica ed in qualità di primatista degli Assoluti d’Italia Enduro, il giovane pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si è assicurato la vittoria in entrambe le giornate di gara, archiviando il Gran Premio d’Italia a punteggio pieno al comando della classifica di campionato.

Nella medesima graduatoria, Daniele Delbono (GASGAS GTG Motogamma Contec S.p.A. Satellite Factory) ha conquistato un ottavo ed un quinto posto, Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) ha concluso nono e sesto con Luca Colorio (Team Osellini Husqvarna Motorcycles) sesto e quattordicesimo mentre Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) ha concluso in undicesima posizione entrambe le giornate.

Passando al Mondiale Enduro Junior, Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) si è prodotto in un buon weekend con il sesto ed il nono posto, quarto in entrambi i casi per quanto concerne la Junior 1. Reduce da una brutta caduta in allenamento, Enrico Rinaldi (GASGAS GTG Motogamma Contec S.p.A. Satellite Factory) ha stretto i denti portando a termine stoicamente le due giornate di gara in ottava e settima posizione, quarto per quanto concerne la Junior 2. Da Campione Europeo Junior 2 in carica, Lorenzo Bernini (Team GASGAS GTG Motogamma) altresì ha concluso diciannovesimo e sedicesimo, decimo ed ottavo per quanto concerne la EJ1.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Una gara rivelatasi decisamente impegnativa, considerando i quattro giri da percorrere in ciascuna delle due giornate di attività. Kevin Cristino ha disputato un’ottima gara conquistando una bella doppietta, riuscendo a ripetersi domenica proprio sul filo di lana, all’ultima speciale e per soltanto un decimo di secondo rispetto a Thibault Giraudon. Gli altri Talenti Azzurri della Youth sono andati un po’ meglio domenica come nel caso di Manuel Verzeroli, il quale sabato ha scontato una caduta. Nella Junior bene Manolo Morettini sabato, ritrovandosi non poi così distante dal podio. Per Enrico Rinaldi è stata una gara difficile, considerando la brutta botta rimediata in allenamento settimana scorsa. Ha stretto i denti ed è riuscito a portare a termine entrambe le giornate con risultati, proprio per questa ragione, al di sopra di ogni aspettativa“.

Manolo Morettini in azione all’EnduroGP Italy (Ph. Dario Agrati)

Prossimo appuntamento per i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Enduro a Lalín (Spagna) nel fine settimana del 5-7 maggio.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

