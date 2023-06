I POOH SONO “AMICI PER SEMPRE”

La band che ha fatto la storia della musica italiana, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e canzoni che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop rock in Italia

A GRANDE RICHIESTA IL TOUR “POOH – AMICI X SEMPRE” ARRIVA AL SUD CON NUOVI APPUNTAMENTI A SETTEMBRE

16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO

21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI

24 SETTEMBRE – VILLA MANIN – CODROIPO (UD)



Biglietti in prevendita dalle ore 12.30 di giovedì 15 giugno!



Manca sempre meno agli imperdibili eventi live negli stadi

6 LUGLIO – STADIO G. MEAZZA – MILANO SOLD OUT

15 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA



Dopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma (sabato 15 luglio), e il SOLD OUT dei due concerti del 29 e 30 settembre all’Arena di Verona, per i POOH si aggiungono ora 5 nuovi appuntamenti al sud a settembre: due date al Teatro Antico di Taormina (16 e 17 settembre), e a seguire live al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (19 settembre), all’Arena Flegrea di Napoli (21 settembre) e a Villa Manin di Codroipo – UD (24 settembre).



A luglio i POOH saranno protagonisti di 2 imperdibili eventi live negli stadi, il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e IL VOLO saranno loro ospiti straordinari per i due concerti.

Dopo essere stati ospiti del concerto all’Arena di Verona del trio, i POOH hanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi di “POOH – AMICI X SEMPRE”.



Dopo gli stadi, i Pooh torneranno live da settembre con 5 nuovi impedibili appuntamenti, tre serate all’Arena di Verona e in quattro concerti nei principali palasport nel mese di ottobre.



Queste tutte le date:

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita dalle ore 12.30 di giovedì 15 giugno su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound):

