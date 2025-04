Grande interesse delle compagnie internazionali per la Sicilia orientale e i suoi percorsi turistici ed enogastronomici. I porti di Catania, Siracusa e Pozzallo in vetrina a Miami nella fiera crocieristica più grande al mondo

MIAMI – I porti di Catania, Siracusa e Pozzallo “sbarcano” a Miami nella più grande fiera crocieristica del mondo, il Seatrade Cruise Global che è giunta alla 40esima edizione e ogni anno riunisce tutti gli stakeholders internazionali per un evento dove si segnano le sorti di crociere, rotte, accordi commerciali, peculiarità del mercato e si presentano novità e prospettive del settore. Grande interesse è stato dimostrato da parte di numerose compagnie di crociera internazionali come MSC, Royal Caribbean, Carnival (del quale gruppo fa parte Costa Crociere), Norvegian Cruise, Tui, Marella e Silversea nei confronti della Sicilia orientale, meta destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi anni grazie anche a diverse progettualità e infrastrutture in corso di definizione e al richiamo turistico ed enogastronomico delle nostre terre.

“La nostra Authority ha partecipato a questo prestigioso appuntamento – evidenzia il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina – nell’ambito della delegazione dei porti italiani, costituita da quasi tutti i porti crocieristici nazionali sede di AdSP. Dopo un meeting con i massimi vertici della Porto di Siracusa s.r.l. (terminalista del porto di Siracusa) e di GPH (Global Ports Holding, terminalista del porto di Catania fino al 2028), nel quale sono state tracciate le rotte per la prossima stagione, abbiamo incontrato i capi operativi e gestionali di diverse compagnie, tutti interessati a stringere accordi e inserire i nostri porti nelle loro proposte e strategie”.

Durante il Seatrade Cruise Global anche la presentazione dei dati di Cemar sui movimenti crocieristici nei porti italiani: saranno in tutto 14,8 milioni con un aumento del +4,05% rispetto al 2024 e un incremento delle toccate nave, che raggiungeranno quota 5.482 (+6,76% sul 2024), con ben 179 unità in rappresentanza di 57 compagnie di navigazione.

Nei vari incontri a Miami sono stati esposti i prossimi programmi di sviluppo per i porti di Catania e Siracusa e chiarite le prospettive crocieristiche per quello più piccolo di Pozzallo: le tre offerte turistiche hanno registrato un notevole consenso grazie soprattutto al patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, artistico ed enogastronomico particolarmente variegato e articolato, non facile da trovare in altri porti; tra l’altro, si tratta di location e percorsi con una distanza media in bus di massimo un’ora e mezza, dunque comoda per le escursioni di un giorno.

La successiva tappa per valorizzare ulteriormente i tre porti siculo-orientali sarò il prossimo 24 ottobre: infatti la città di Catania ospiterà, per la prima volta, l’Italian Cruise Day, la manifestazione più importante e attesa del crocierismo italiano che si tiene ogni due anni (l’ultima edizione a Taranto nel 2023), un’occasione nella quale le compagnie ritroveranno le AdSP e potranno discutere di sviluppi per le venture stagioni 2027-2028.

Nella foto: il presidente Francesco Di Sarcina nello stand allestito al Seatrade Cruise Global di Miami.

Com. Stam. + foto