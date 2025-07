I rappresentanti della RO racing Pisani e Biagi fanno bottino pieno al Rally di Roma Capitale

Punti importantissimi per Gianandrea Piasani e Nicola Biagi al Rally di Roma Capitale. I due alfieri della scuderia RO racing hanno vinto il Trofeo Lancia e si sono piazzati al secondo posto della classifica italiana del campionato riservato alle due ruote motrici.

Nella stessa manifestazione, nella gara valida per la Coppa rally di ottava zona, seconda posizione in classifica generale per Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani. Buoni piazzamenti per il resto della rappresentativa del sodalizio siciliano schierato in salita e in due slalom.

Il parterre internazionale del Rally di Roma Capitale ha portato bene ai rappresentanti della scuderia RO racing. La manifestazione capitolina, valida per il Campionato europeo e italiano rally e per la Coppa rally di ottava zona, ha avuto negli alfieri del sodalizio di siciliano autentici protagonisti in grado di portare a casa punti pesanti nelle proprie categorie. Nella gara valida per la massima serie rallistica nazionale, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, a bordo della loro Lancia Ypsilon Rally4, hanno centrato una doppia vittoria nelle due gare del Trofeo indetto dalla Casa di Chivasso e la seconda piazza nella classifica del Campionato italiano, riservato alle vetture a due ruote motrici. Il pilota toscano vede adesso più vicino l’obiettivo della vittoria nella serie tricolore. Nella gara riservata alla Coppa rally di ottava zona Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, dopo essere stati in testa, sono incappati in una piccola sbavatura e si sono dovuti accontentare di condurre la loro Citroen C3 R5 sul secondo gradino del podio della classifica generale.

In Puglia al 13° Slalom dei Trulli, valido per il Campionato italiano slalom, ottima prestazione corale dei rappresentanti della scuderia. Giuseppe Giametta, a bordo della sua Gloria Suzuki B5, è giunto quinto della generale, Salvatore Arresta, con la sua Radical Prosport Suzuki, sesto e Saverio Miglionico ha invece condotto la sua Autobianchi A112 al successo sia nel Gruppo E1 Ita sia nella classe E1 Ita 1400.

Sempre negli slalom, ma in Sicilia, al 3° Slalom Città di Librizzi, valido per la Coppa Acisport, Alfonso Belladonna su Fiat Uno Turbo si è piazzato al quinto posto della classifica generale e ha vinto la classe S7, Carmelo Callari, su Peugeot 106 XSI, è arrivato terzo in classe A1400, Alessio Truscello, su Peugeot 106 Rally, si è imposto in A1400, Alice Gammeri ha portato la sua Renault Clio Williams sul secondo gradino del podio della classe N2000 e Marco Gammeri, su Renault Clio RS, ha vinto tutto ciò che poteva vincere ossia la categoria E1 Ita, la classe E1 Italia 2000 e in più è riuscito a centrare il settimo posto della generale.

Alla gloriosa Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, giunta alla sua ventiseiesima edizione e valida per il Campionato italiano velocità della montagna girone sud, Salvo Petronio, con una Seat Ibiza Rs Cup Turbo ha vinto la sua categoria e Antonino Torre, a bordo di una Seat Leon Cup RS TURBO CUP, è salito sull’ultimo gradino del podio di classe.

