I RESPINTI  “I COSTRETTI SPOSI”

Il trio palermitano porta in scena una commedia in chiave moderna, ironica e gay-friendly ispirata a “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Il 10, 11 e 12 marzo al Lux CineTeatro di Palermo

E se i protagonisti de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni fossero stati due omosessuali? Come sarebbe finita la storia se si fossero chiamati Renzo e Lucio? E tutti gli altri personaggi intorno? Come avrebbero reagito?

C’è la giusta aria di parodia e commedia degli equivoci, dove il teatro italiano è maestro, in “I costretti sposi”, la messinscena che il trio comico siciliano I Respinti porterà per tre giorni – il 10 e l’11 marzo alle 21,15 e il 12 marzo alle 18 – al Lux CineTeatro in via Francesco Paolo Di Blasi 25 a Palermo.

«Ci siamo ispirati all’originale – dicono i Respinti, ovvero Piero Salerno, Rosario Alagna e Dario Terzo – per potere raccontare la storia moderna di due innamorati, cercando di affrontare un tema sociale attuale, ma ancora troppo discriminato come l’omosessualità. Ancora oggi in molti nascondono i propri veri sentimenti a causa della disapprovazione altrui e hanno paura di dichiarare apertamente il proprio orientamento, facendo coming out».

Ed ecco così sul palco un turbinio di divertenti personaggi, undici per l’esattezza, interpretati tutti dal trio. Tra questi, anche quelli che li hanno resi popolari tra il pubblico. Così, accanto a i Bravi, Don Abbondio, Don Rodrigo e la Monaca di Monza – di manzoniana memoria – troveremo in scena anche Gianni Lattore e Piero Dance, amalgamati benissimo all’interno del romanzo storico, che cercheranno di aiutare o ostacolare i due protagonisti a coronare il loro sogno d’amore.

«La comicità – concludono I Respinti – è il mezzo più efficace per fare passare un messaggio sociale. Così la risata non è fine a sé stessa, ma diventa un’occasione per riflettere».

La commedia “I costretti sposi” è stata scritta da I Respinti, con Marco Manera. La regia è di Antonio Pandolfo.

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 15 euro (ridotto 13) se lo si acquista al botteghino del teatro. Se si volesse comprare il ticket online, il prezzo intero sale a 16,50 euro sul sito di LiveTicket (https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=413788). Per ulteriori informazioni, chiamare i numeri di telefono 3314558223 e 0917842239.

Com. Stam. + foto