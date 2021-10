Dopo il grande successo dei libri degli youtuber siciliani Roby, prima in classifica tra i libri per ragazzi più venduti per diverse settimane, e Vito Bellavita esce per Fabbri il libro a fumetti di un altro noto personaggio del web, Salvatore Cugno in arte Hemerald, catanese doc da pochi anni trasferitosi a Milano.

Il suo lavoro nel mondo del web nasce 11 anni fa, con l’apertura del suo canale youtube, in conseguenza alla sua grande passione per i videogiochi e il mondo virtuale. I RIBELLI DEL TEMPO, in libreria dal 19 ottobre, è un libro a fumetti che lo vede protagonista alle prese con il malvagio Whamas e il suo esercito di droni e golem letali. Un’avventura divertente e avvincente per entrare nel mondo segreto di Hemerald.

Nel frattempo, dopo il successo dei primi eventi in Sicilia, Roby, Vito e lo stesso Hemerald hanno in programma nuovi incontri firmacopie e meet & greet con i loro fan. Il primo il 23 ottobre alla Mondadori Sanlorenzo di Palermo con Roby, il secondo il 30 ottobre alla Ubik del centro commerciale I Portali di Catania

La prima avventura a fumetti del gamer Hemerlad

Per salvare il futuro c’è solo una possibilità: cambiare il passato. Facile, no?

Da quando il malvagio Whamas è salito al potere, tutti fanno esattamente quello che dice lui, e chi non obbedisce deve vedersela con un esercito di droni e golem letali. Hemerald e Marlenis, i migliori guerrieri della ribellione, hanno giurato di scacciare il tiranno una volta per tutte. Per farlo saranno costretti a giocare una carta disperata: trova- re un artefatto leggenda- rio, tornare nel passato e fermare Whamas quando era solo un ragazzo. Ma i viaggi nel tempo riservano sempre qualche sorpresa… soprattutto se incontri la versione più giovane di te stesso

Con una mappa in esclusiva per entrare nel mondo segreto di Hemerald.

pp 192 € 15,90 Dai 9 anni

HEMERALD, alias Salvatore Cugno, ha sempre avuto due grandi passioni: i videogiochi e i pirati. Ha deciso di condividerle con il mondo nel 2011, quando ha aperto il suo canale YouTube. Oggi Salvatore esplora gli aspetti più curiosi di Minecraft. I ribelli del tempo è la sua prima avventura