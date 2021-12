“I sapori di Bella Sicilia” i comuni coinvolgono le aziende nella promozione

Fino al 15 Dicembre le aziende enogastronomiche potranno aderire nei comuni di Bella Sicilia Le aziende enogastronomiche dei Comuni aderenti al Circuito Bella Sicilia in questi giorni sono chiamate dai rispettivi Comuni a partecipare ad una innovativa promozione territoriale legata al gusto e ai sapori locali, sfruttando i moderni sistemi digitali e social media di Bella Sicilia.

Con un avviso pubblico, presente sui siti internet dei comuni aderenti, si offre alle aziende enogastronomiche dei territori interessati, la possibilità di partecipare gratuitamente alla campagna di promozione “I sapori di Bella Sicilia, organizzata dal Circuito Turistico Bella Sicilia e finalizzata ad attrarre visitatori, consumatori e acquirenti, attraverso belle foto di prodotti tipici che verranno diffuse sui social media del Gruppo Bella Sicilia. La finalità è generare curiosità, un visitatore attratto dalla possibilità di gustare un buon prodotto può decidere di soggiornare, scoprire ulteriori prelibatezze, caratteristiche del luogo, familiarizzare con il territorio e certamente tornare con amici e comitive.

Bisogna affrettarsi in quanto la prima edizione sperimentale dell’iniziativa “I sapori di Bella Sicilia” per quest’anno sarà ristretta solo a cinque diversi prodotti enogastronomici per comune, scelti tra le prime cinque aziende di ogni comune, che manifesteranno interesse attraverso la scheda di adesione gratuita scaricabile dai siti internet dei singoli comuni aderenti che in ordine alfabetico sono: Alcara Li Fusi, Brolo, Bompietro, Castroreale, Castel di Lucio, Cefalù, Forza D’Agrò, Floresta, Gangi, Geraci Siculo, Gioiosa Marea, Isnello, Lercara Friddi, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Palazzolo Acreide, Pettineo, Roccafiorita, Roccapalumba, Rodì Milici, San Mauro Castelverde, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Camastra, San Marco D’Alunzio, Savoca, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Tusa, Valguarnera Caropepe, Vicari.

La scadenza per consegnare le foto è fissata entro il 15 Dicembre, successivamente queste verranno ottimizzate graficamente e pubblicate con cadenza quotidiana sul social network facebook nel Gruppo di Bella Sicilia che conta numerosissimi follwers da tutto il Mondo. La foto del prodotto, ossia l’azienda e il comune che otterrà maggiori consensi riceverà in omaggio un servizio aziendale a cura del Gruppo di comunicazione digitale “Comunicare 24”. Le foto che susciteranno maggiore interesse verranno altresì diffuse anche in altre pagine legate a Bella Sicilia, come “Cibo DOC”, “Vivo Mangiando”, “Vivo in Sicilia” “Vieni in Sicilia”, “Sicilia Isola dei Sogni” e la stessa pagina primaria di Bella Sicilia, insieme superano abbondantemente un’milione e mezzo di followers per un volume mediatico decisamente importante. Tutte le foto delle aziende partecipanti ma eccedenti le cinque richieste per questa promozione in atto, saranno comunque utilizzate e pubblicate sui motori di Bella Sicilia a scalare nei mesi ed entro l’anno 2022.

“La decisione di costituire il Circuito Turistico Bella Sicilia, due anni fa, è stata una bella sfida per l’Associazione Vivo in Sicilia. L’intenzione era ed è ancora quella di riuscire a proporre innovazione e vivacità nel panorama dell’offerta mediatica e di promozione turistica, dice Michele Isgrò coordinatore regionale di Bella Sicilia. Le continue iniziative che proponiamo sono frutto di concertazione e professionalità in materia di Visual & Social Media Marketing che i vari soci mettono a disposizione gratuitamente, come sprone ed espressione personale del concept e per amore della Sicilia. Fotografia Ideazione e Grafica Pubblicitaria. La quarantennale esperienza del Gruppo Comunicare 24 e il popoloso pubblico di ammiratori, oltre un milione e mezzo di followers delle pagine legate a Bella Sicilia completano una proposta che trova nella cooperazione con attenti Sindaci e Amministratori lungimiranti, la formula vincente di Bella Sicilia”. Info circuitobellasicilia@gmail.com

Com. Stam.