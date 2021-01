Sostegno a Bernardette Grasso per il nuovo incarico di Coordinatrice Provinciale di Forza Italia di Messina.

Palermo – Grande apprezzamento viene espresso dai Coordinatori regionali di Forza Italia “Seniores” – Sicilia, Salvatore Sparacino e Attilio Sigona, per la nomina di Toni Scilla ad Assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca e di Marco Zambuto ad Assessore regionale alla Funzione Pubblica e Autonomie locali.

Sparacino e Sigona “ritengono che i neo assessori, in questa seconda fase di legislatura regionale, sapranno dare nuovo impulso all’attività amministrativa, sviluppando al massimo e in concreto le deleghe di Governo loro affidate. Peraltro – aggiungono – in un momento in cui la Sicilia ha estremo bisogno di grande sostegno e politiche forti che aiutino lo sviluppo delle attività nel settore agricolo e certezze in quello delle autonomie locali, l’esperienza personale già maturata dai due neo assessori fa bene sperare”.

I “Seniores” di Forza Italia nell’augurare a Scilla e Zambuto buon lavoro, ringraziano gli Assessori uscenti Bernardette Grasso per la gran mole di lavoro svolto in questi anni per i Comuni e le autonomie locali ed Edy Bandiera per il lavoro svolto all’Agricoltura.

“Riteniamo – aggiungono i due coordinatori – che Bernardette Grasso, nel nuovo incarico politico di Coordinatrice Provinciale di Forza Italia di Messina, saprà altresì impegnarsi al massimo per i cittadini e per il partito e in ciò sappia – concludono – che i Seniores sono al suo fianco perché, con il sostegno di tutti e del grandissimo impegno profuso dal Coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, a Messina e in Sicilia, Forza Italia possa raggiungere grandi e importanti traguardi amministrativi e politici”.

Com. Stam.