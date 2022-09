I SERPENTI CON MALIKA AYANE “CASSANDRA”

Il sound electropop dei Serpenti ritrova in “Cassandra” le connotazioni sonore energiche dei primi dischi del duo unendosi ai testi e alle atmosfere che caratterizzano il loro nuovo percorso musicale. Il tema principale del brano riguarda la figura mitologica di Cassandra, personaggio associato al pessimismo coniugato al futuro.

La voce di Malika Ayane, ospite del brano, dona un’elegante raffinatezza ad un tema così antico quanto attuale. “Si può fare di peggio con la fantasia tra quello che è perso o che è scappato via”.

I Serpenti, Luca e Gianclaudia, raccontano come è avvenuto l’incontro artistico con Malika: “Durante una cena ci siamo ripromesse di scrivere insieme (visto che sia io che Luca facciamo gli autori per altri artisti) e dopo molto ci siamo ritrovati a pensare ad un feat. Un giorno Malika era da noi in studio e, durante una pausa mentre bevevamo qualcosa, le stavamo raccontando del nostro progetto di scrivere brani legati alla mitologia e lei disse “ Bello! Se fate un pezzo su Cassandra, io ci sono !” Nemmeno a farlo apposta, stavamo proprio lavorando sulla figura di Cassandra… insomma a colpi di incontri, incastri e whatsapp l’abbiamo portata a casa”.

Biografia

Con l’obiettivo di fondere due grandi passioni per la musica pop e per le sonorità elettroniche, Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini (già basso e voce della band Ultraviolet), danno vita, nel 2007, al progetto Serpenti. Dal 2007 ad oggi i Serpenti hanno pubblicato tre dischi, SOTTOTERRA(Godz), SERPENTI (Universal), CYCLONE (Uberstrom) da cui sono stati estratti nove singoli. La florida attività di concerti dal vivo dei Serpenti li ha portati, in sei anni, ad esibirsi in Italia, UK, US e Cina ed in importantissimi eventi internazionali (Northside Festival NY@ USA – Sziget Festival Budapest @ Ungheria – MIDI Festival @ CINA). Nel 2015 il duo si ferma per consolidare la carriera di autori e producer (Sony Atv) e per dare spazio a Phantafox, progetto parallelo deep house cantato in inglese e pubblicato con Ego Music che ha avuto un ottimo riscontro nel suo settore con il singolo Love the noise. Il 26 Febbraio 2020 i Serpenti tornano con un nuovo singolo, I giorni di Ulisse, che anticipa la pubblicazione di nuovo materiale. A luglio dello stesso anno esce il singolo “Saturno non aspetta” supportato da un videoclip che vede come protagonista la piccola Elsa Serpenti, la figlia di Luca e Claudia, nei panni di una “Claudia per sempre bambina”, immagine che stride con il mantra ricorrente nel brano della nostalgia di quello che non si è più. Ad aprile del 2021 è la volta di Kora, versione italiana adattata di Love the noise. “Cassandra” feat. Malika Ayane fa parte del loro terzo album in uscita nel gennaio del 2023.

Spotify: https://open.spotify. com/artist/ 7uGoFZlVfI0evNWPpZS0ea?si=xjV- EohYSk2KfmMD6WM4Tw

Instagram: https://instagram. com/serpentimusic?igshid= YmMyMTA2M2Y =

Youtube: https://www.youtube. com/user/serpenti82

sito internet: www.serpentimusic.com

di Giuseppe Messina