I soci di Club Lotus Italia affrontano le curve dell’Autodromo di Varano De’ Melegari

Giovedì 2 giugno la terza tappa di “CLI Trophy 2022”, serie di manifestazioni in pista promossa da CLI con la partecipazione di Lotus moderne, d’epoca e derivate.

Venerdì 3 giugno spazio invece al Tour stradale con visita guidata alla Pagani automobili e giro a bordo delle supercar sui passi Futa e Raticosa

MONTECATINI TERME, 31 MAGGIO 2022 – Club Lotus Italia torna ad affrontare le curve del circuito di Varano de’ Melegari per la terza tappa di “CLI Trophy 2022”, serie di manifestazioni in pista rivolta ai possessori di Lotus moderne, d’epoca e derivate. L’appuntamento sul tracciato della provincia di Parma è per giovedì 2 giugno, dalle ore 10 alle ore 16.30, per una nuova e appassionante giornata a bordo dei bolidi made in Hethel. Il terzo round di CLI Trophy sarà seguito, venerdì 3 giugno, da un raduno su strada che dopo aver toccato la Pagani Automobili, l’azienda produttrice di leggendarie e ricercatissime supercar, attraverserà i Passi Raticosa e Futa. E’ atteso un nutrito gruppo di Lotus sia in pista che in strada.

CLI TROPHY – VARANO CIRCUIT: 2 GIUGNO – Giovedì 2 giugnoi soci di CLI scenderanno in pista a Varano de’ Melegari. La manifestazione sarà caratterizzata, come da tradizione, da turni esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti da tutor esperti. Non mancherà il servizio di assistenza in pista specializzato, offerto da Team Santilli.

Le vetture ammesse avranno a disposizione tre turni da 25 minuti ciascuno. Grazie all’affiliazione con OPES Italia (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport – ente riconosciuto dal CONI), da quest’anno gli appuntamenti di CLI Trophy sono annoverati ufficialmente nei calendari CONI tra gli eventi “di preminente interesse nazionale”.

TOUR STRADALE – PAGANI AUTOMOBILI – PASSI RATICOSA & FUTA: 3 GIUGNO – Un mix di storia motoristica e guida è quello che caratterizzerà il giro stradale in programma per venerdì 3 giugno. La partenza è prevista dall’hotel “Alla Rocca” di Bazzano (Bologna) dove le Lotus si raduneranno per raggiungere, come prima destinazione, una eccellenza italiana: la Pagani Automobili, azienda fondata dall’italo-argentino Horacio Pagani che produce hyper car da sogno e di cui è progenitrice la leggendaria Zonda. Il tour in Pagani non si limiterà al museo: i soci CLI potranno accedere in esclusiva anche alla fabbrica vera e propria, dove potranno ammirare l’intera catena produttiva dei gioielli a quattro ruote.

Dopo la visita, un pò di guida: il gruppo affronterà l’Appennino tosco-emiliano percorrendo le strade dei Passi Raticosa e Futa, mete molto apprezzate dagli amanti della guida in auto e in moto sia per la bellezza delle strade che per i paesaggi circostanti. Dopo il percorso appenninico è previsto il pranzo al Ristorante “Passo della Futa”, a chiusura del ritrovo.

Programma di giovedì 2 giugno:

– Ore 10.00 ritrovo in circuito, accreditamento, colazione, compilazione/consegna modulistica e

montaggio trasponder

– 11.20 briefing

– 12.00 primo turno

– 13.00 pranzo

– 14.30 secondo turno

– 15.30 terzo turno

– 16.00 riconoscimenti e saluti

– 18.00 sistemazione alberghiera presso Hotel Alla Rocca

– 20.00 cena sociale presso Hotel Alla Rocca.

Programma di venerdì 3 giugno:

– 08.00 colazione presso Hotel Alla Rocca

– 08.45 partenza tour

– 09.30 visita Pagani Automobili

– 11.00 ripresa tour – Passi Raticosa e Futa

– 13.00 pranzo presso Ristorante Passo della Futa.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, oggi conta oltre 400 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel. Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette in azienda, nella base inglese Lotus.

