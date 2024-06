I.T.S. Academy di Catania presente all’Etna Comics 2024 per informare e fornire una visione a 360° delle opportunità che può dare l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile alle migliaia di ragazzi e ragazze che, in questi giorni, stanno affollando la dodicesima edizione del festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop.

“Parliamo di un evento di grande importanza e ovviamente ci tenevamo ad essere presenti con i nostri cadetti che sono il nostro valore e la nostra ricchezza- spiega il neo Direttrice del nuovo CdA dell’ITS Academy di Catania, dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino– gli obiettivi e le finalità che stiamo presentando sono molteplici ma ci stiamo focalizzando soprattutto sull’innovativo progetto di sviluppo dei laboratori 4.0 “Interactive labs for the mediterranean academy of transport and logistics”. L’ I.T.S. Academy di Catania rappresenta un’eccellenza per l’intero territorio nazionale. Da qui la mission di formare figure altamente professionali che rappresentano il tessuto sociale produttivo e che contribuiscono concretamente allo sviluppo di un settore strategico per il Sistema Paese qual è quello della Mobilità Sostenibile e dei Trasporti.

