I trionfi in Coppa Italia: Nicelli e Placci dominano nella Lead, Robbiati e Randi sono le schegge della Speed

Due competizioni di altissimo livello si sono svolte questo weekend alla Urban Wall di Pero (MI). La seconda tappa di Coppa Italia Lead è partita subito con qualifiche molto impegnative, dove hanno brillato, con un ex aequo di top, Stefano Ghisolfi e Giovanni Placci (entrambi nelle fila di Fiamme Oro), guadagnando la pole position per la semifinale. Terzo posto per Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi Faenza).

Sul fronte femminile ha conquistato il top anche Ilaria Scolaris, (S.A.S.P. Torino), seconda posizione per Federica Papetti (Rock Brescia) e terza piazza per Valentina Arnoldi (Ragni Lecco).

La semifinale maschile ha individuato 9 atleti pronti a competere per la finale, a causa di un pari merito in 8° posizione.

La semifinale femminile che si giocheranno la finale. Sul fronte maschile i classificati sono in realtà 9 per un pari merito in 8° posizione. Guidano il gruppo Giovanni Placci, Ernesto Placci e Filip Schenk che hanno tutti conquistato il top, mentre nel comparto femminile la semifinale ha visto piazzarsi al comando Ilaria Scolaris (40+), seguita da Savina Nicelli (Fiamme Oro), col movimento 39+, e Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), arrivata alla presa 38. All’inseguimento, a breve distanza, Viola Battistella (Fiamme Oro), Giulia Bernardini (Etna Climbing Ragalna) e Valentina Arnoldi (36+).

In finale è stato Giovanni Placci a siglare la vittoria conquistando il top, argento per il costante Matteo Reusa (41) e bronzo per il veterano Filip Schenk (39+).

Soddisfatto, il vincitore ha commentato: “La gara è stata bella, bravi i tracciatori e ottima organizzazione. Sono contento di come ho scalato. Questa gara penso mi abbia dato un po’ di confidence per affrontare al meglio la prossima tappa di Coppa del Mondo a Innsbruck: sono veramente motivato e carico per allenarmi con la squadra della Nazionale italiana che quest’anno è molto forte. Lo abbiamo dimostrato in Cina e a Bali e lo dimostreremo ancora in Austria.”

Nella finale femminile ha conquistato la vetta più alta (con la presa 45) e l’oro Savina Nicelli, argento per l’ottima prestazione di Viola Battistella (40+), bronzo per l’inossidabile Ilaria Scolaris (39).

Ed ecco le dichiarazioni a fine gara di Savina: “Le vie mi sono piaciute, la finale richiedeva molta continuità, sono abbastanza soddisfatta della mia scalata. Il mio prossimo impegno a breve termine sarà la terza prova di Coppa Italia, poi vedremo fra Coppa Europa e Coppa del Mondo che cosa deciderà di farmi fare lo staff della Nazionale. Io spero sempre di fare più gare possibile, perché è quello che voglio fare nella vita, per più anni possibile, questo è il mio progetto per il futuro!”

La terza ed ultima tappa di Coppa Italia Lead si disputerà il 14-15 giugno a Curno (BG), decretando anche il trionfatore di circuito. Al momento è in testa Nicelli (1805 punti) tallonata da Scolaris (1690) e Ghisolfi (1235), mentre sul versante maschile domina Placci (2000), inseguito da Reusa (1610) e da Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito) con 1185 punti.

Alla Urban Wall è andata in scena anche la terza prova di Coppa Italia Speed.

Luca Robbiati (Stone Age) e Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito) sono stati i trionfatori di questa tappa. Secondo gradino del podio per Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna) e Andrea Carolina Rojas Tello (MilanoArrampicata). Medaglia di bronzo per Adriano Egidi (Monkey Island Roma) e Sara Strocchi (Istrice Ravenna).

La Campionessa Italiana Randi si è imposta in finale sull’olimpionica ecuadoregna Andrea Carolina Rojas Tello con il tempo di 6,92”, mentre nella finale per il terzo posto Sara Strocchi ha avuto la meglio sulla recordwoman Beatrice Colli (Fiamme Oro), che ha perso l’appoggio rallentando la sua corsa.

Dopo tanti argenti e bronzi è finalmente la volta del gradino più alto del podio in Coppa Italia per Luca Robbiati, che ha superato in finale un Giorgianni in grande spolvero (5,20” nei quarti), che è caduto. Nella finalina Adriano Egidi ha conquistato il bronzo mentre il rivale Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) è caduto. Il Campione del Mondo Matteo Zurloni (Fiamme Oro) ha segnato il miglior tempo (5,03”) ma è uscito agli ottavi, dopo una run rocambolesca contro l’avversario Egidi.

La finale dedicata agli Under 17 si è conclusa con l’oro per Emma Campa (Rock Dreams), che ha segnato il suo personal best con 7.52”, argento per Alice Marcelli (Ragni Lecco) e bronzo per Rebecca Belardinelli (Climbing Side). Fra i ragazzi oro per Luca Carrarini (King Rock Climbing Verona), argento per Jacopo Titi (Vertikarcare) e bronzo per Davide Radaelli (Big Walls).

Dopo la tappa di Brugherio, quella di Casalecchio di Reno e questa di Pero, ai velocisti italiani resta solo un’ultima chance per accumulare punti utili per il trofeo di circuito, nella tappa conclusiva di San Tomaso Agordino (BL) il 28 giugno.

Al momento è al comando della classifica all around la Randi con 2350 punti, tallonata dalla Strocchi con 2235 punti, e poi da Emma Campa (Rock Dreams Roma) con 1675 punti, mentre fra i maschi domina Robbiati con 2350 punti, seguito da Giorgianni con 2105 e Rontini con 1950.

A fine gara il Presidente Battistella ha salutato i presenti: “Un saluto agli atleti, ai tecnici, grazie alla società Kundalini e alla Palestra Urban Wall che ci ha ospitato. Vediamo il livello che sale, siamo molto contenti. Stiamo lavorando anche per aver al più presto i due centri federali ad Arco di Trento e a Roma, che serviranno tantissimo per concentrare le nostre nazionali in questi luoghi.

Un bocca al lupo agli atleti per il prosieguo della stagione, grazie a tutti i tecnici che sono già stati in giro per il mondo con i nostri azzurri, buon lavoro a tutti.”

Insomma, lo spettacolo riserva ancora notevoli sorprese, rimanete collegati!

Link per rivedere le finali: https://tv.sportface.it/collections/09a30132-8afc-43df-9d0e-8270adba785f

Link per visionare i risultati: https://fasi.results.info/event/935/

Com. Stam. + foto FASI

