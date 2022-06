I WAS THERE : LA STORIA DA VICINO Theo Wilson viaggia nel passato per vivere in prima persona i grandi eventi della storia americana

L’assassinio di Lincoln, il disastro di Chernobyl, l’esplosione del Challenger; questi ed altri momenti storici hanno ispirato film, libri e articoli, oltre a diventare parte integrante della storia.

Ma come sarebbe stato viverli in prima persona, nel momento in cui accadevano? I was there: la storia da vicino, è una rivoluzionaria serie in 12 episodi – dal 5 giugno ogni domenica alle 21.00 su History Channel (411 di Sky) – che offre un coinvolgente viaggio nel tempo con Theo Wilson, nipote di un aviatore con la passione per la storia, che verrà catapultato all’interno dei momenti più iconici della storia, grazie a dettagliatissime ricostruzioni in CGI; con lui sarà possibile vivere la storia da vicino, grazie ad un racconto visivo senza pari, scoprendo fatti inaspettati ad un ritmo incalzante.

Theo Wilson è attivista, poeta, attore e coach di public speaking, nonché un appassionato di storia. Un interesse che secondo lui è cresciuto a causa della sua storia familiare: suo nonno era un aviatore di Tuskegee e suo padre, Sidney Wilson, è uno storico che ha anche lavorato con il Black American West Museum di Denver. Nel 2017, il suo TED Talk intitolato “A Black Man Goes Undercover in the Alt Right“, è stato visto in tutto il mondo, accumulando un totale di oltre 12 milioni di visualizzazioni. È apparso su BuzzFeed, CNN, Good Day Canada e TV One.

Com. Stam./foto