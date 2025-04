IA e Diplomazia della Scienza per la Pace tra i popoli: siglato un Memorandum d’Intesa tra CSAIA e l’University for Peace, istituita dall’ONU

Roma. Firmato un Memorandum Of Understanding per sostenere un approccio etico all’intelligenza artificiale tra Università per la Pace (UPEACE) – delegazione di Roma ( www.upeace.org ) e Centro Studi CSAIA www.centrostudicsaia.it che ha già firmato la Roma Call for AI Ethics www.romecall.org dell’Accademia Pontificia per la Vita recependo i principi cui i sistemi di IA debbano conformarsi.

Obiettivo del sodalizio è promuovere il senso di responsabilità tra le organizzazioni, i governi, le istituzioni e il settore privato per creare un futuro in cui l’innovazione digitale e il progresso tecnologico siano al servizio del genio e della creatività umana e non della loro graduale sostituzione, con l’intento di promuovere la pace e l’inclusione tra i popoli.

Università per la Pace (UPEACE) di Roma, fortemente voluta dal segretario Generale dell’ONU e da Papa Francesco, funge da collegamento istituzionale e accademico fondamentale per la presenza dell’UPEACE in Europa. Con l’accordo avviato si promuove il dialogo e la cooperazione tra l’Italia, le organizzazioni internazionali e le comunità accademiche, in linea con i valori fondamentali dell’UPEACE: pace, diritti umani e sviluppo sostenibile.

Con l’istituzione della Facoltà di Intelligenza Artificiale dell’Università per la Pace (UPEACE) a Roma si apre un percorso sull’istruzione e la ricerca in campo tecnologico, in particolare sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’affrontare le sfide globali contemporanee. I programmi offerti integreranno la tecnologia con gli obiettivi più ampi della pace e dello sviluppo sostenibile, preparando professionisti altamente qualificati e consapevoli a livello globale.

