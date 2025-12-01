Iaquinta è il primo nome DL Racing per il Super Trofeo 2026

Il team milanese presenta il forte pilota calabrese classe 1990 pronto a esordire nel monomarca europeo di Lamborghini al volante della Huracan ST Evo2 con la quale lancia la sfida nella classe regina: “Non vedo l’ora di iniziare”. Al più presto l’annuncio del compagno di equipaggio

Milano. Dopo l’annuncio dell’avvio dei programmi GT3, DL Racing apre ufficialmente il 2026 anche nel Lamborghini Super Trofeo Europa, il monomarca della Casa del Toro che la scuderia milanese frequenta con successo dal 2023. E’ Simone Iaquinta il primo pilota che si schiererà al via della serie su una delle Huracan ST Evo2 preparate dalla squadra fondata da Diego Locanto.

Pilota calabrese di Castrovillari, classe 1990, Iaquinta vanta una carriera di rilievo in pista, iniziata in monoposto nei più importanti campionati propedeutici italiani e internazionali e proseguita con i successi con le auto Turismo e Gran Turismo, categoria nella quale spiccano i due titoli conquistati nel 2019 e nel 2020 in Porsche Carrera Cup Italia.

Ora per il driver cosentino, che sarà all’esordio nel Super Trofeo, si spalancano le porte di una nuova, grande sfida al volante della Lamborghini e nei colori DL Racing, team che sta pianificando nei minimi dettagli la sua terza stagione nella serie monomarca e che proprio dal 2026 sarà legato alla Casa del Toro anche per quanto riguarda i nuovi programmi nella classe GT3.

Locanto e il suo staff sono al lavoro sulla scelta del compagno di squadra che andrà ad affiancare Iaquinta in un equipaggio di punta che nelle gare del Super Trofeo avrà l’obiettivo di competere per l’assoluta. Il nome scaturirà dalla selezione in corso e sarà annunciato al più presto.

Simone Iaquinta dichiara: “Sono molto contento e anche onorato di poter prendere parte al Lamborghini Super Trofeo 2026. Un campionato nuovo per me, ma del quale, oltre al prestigio, conosco bene i circuiti e ho già avuto modo di provare la vettura: sono fiducioso. La Huracan ST Evo2 mi piace tantissimo, ha un potenziale davvero importante con oltre 600 cavalli e dispositivi all’avanguardia. E’ una GT a elevate prestazioni che, anche se ancora è presto, non vedo l’ora di guidare in gara. Devo fare un ringraziamento particolare al team DL Racing, sono felice di iniziare questa collaborazione e anche molto curioso di conoscere il nome del mio futuro compagno di auto, che sarà un altro pilota Pro”.

Il team principal Diego Locanto aggiunge: “DL Racing accoglie l’arrivo di Iaquinta come una grande sfida che dovrà impegnarci ai vertici del Super Trofeo. Il valore di Simone non si discute e la responsabilità di fare bene sarà reciproca. Il supporto della squadra sarà massimo e a breve annunceremo anche il suo compagno di abitacolo. Il team sta valutando diversi candidati, sono certo che faremo la scelta giusta, l’unico obiettivo sarà quello di schierare un equipaggio davvero competitivo”.

Lamborghini Super Trofeo Europe 2026: 12 aprile Le Castellet; 10 maggio Imola; 27 giugno Spa; 30 agosto Nurburgring; 4 ottobre: Barcellona; novembre TBA. World Finals: novembre TBA

Com. Stam. + foto