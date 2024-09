Iaquinta in modalità “full attack” a Vallelunga in Carrera Cup Italia

Al volante della Porsche 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani Motorsport, il pilota calabrese e due volte campione torna in azione sul circuito romano già giovedì per il test ufficiale e poi nel weekend del 22 settembre affronta il quinto e penultimo round stagionale del prestigioso monomarca tricolore con l’obiettivo di dare continuità al podio di Imola. Gare live su Dazn sabato alle 16.40 e domenica alle 11.30

Castrovillari (CS). Simone Iaquinta è tornato. Per il driver calabrese due weekend fa a Imola è arrivato il primo podio stagionale in Porsche Carrera Cup Italia, l’ultra-competitivo monomarca tricolore il cui titolo Iaquinta ha già messo in cassaforte nel 2019 e nel 2020 e che prosegue l’edizione 2024 dando appuntamento all’Autodromo di Vallelunga per il quinto dei sei round stagionali. Le date da segnare sul calendario sono quelle del fine settimana del 22 settembre, con tanto di “antipasto” del giovedì, quando nel pomeriggio si svolgerà il test ufficiale proprio in preparazione del weekend di gara. Al veloce pilota di Castrovillari l’impegnativo circuito che sorge a Campagnano di Roma evoca il bel ricordo della vittoria in gara 1 centrata lo scorso anno con un “guizzo” dei suoi.

Al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano, ora per il pilota di Castrovillari, che ben conosce le insidie di Vallelunga, e per tutto il team Prima Ghinzani Motorsport la tappa romana diventa un’importante opportunità per dare continuità a quanto messo in mostra proprio a Imola. Un banco di prova reso ancor più difficile dall’incrocio con tutti i rivali diretti in classifica e con le rincorse ai vari titoli in palio nel momento cruciale della stagione.

Simone Iaquinta: “Siamo pronti a tornare in pista e, sempre nel rispetto di tutti, saremo in modalità ‘massimo attacco’ perché il target è cercare di confermare quanto di buono mostrato nel precedente round e proseguire la striscia positiva. I presupposti non mancano e a Vallelunga, che tra virgolette considero un po’ la mia gara di casa, la più vicina, lo scorso anno andò davvero bene. Resta comunque un circuito difficile e dove nulla è mai scontato. Ricordo proprio nel 2023 faceva molto caldo e i setup delle auto andarono in crisi. Con la squadra sappiamo quindi di dover affrontare un duro lavoro, il test di giovedì in questo senso è un aiuto e ci permetterà di prendere bene le misure. Sono fiducioso, ma incrocio le dita!”.

Dopo il test, a Vallelunga il fine settimana della Porsche Carrera Cup Italia si apre venerdì 20 settembre con le prove libere, in programma alle 15.00. Sabato il via delle qualifiche è alle 9.45 e quello di gara 1 alle 16.40. Domenica gara 2 si disputa alle 11.30. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn, anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale), e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Calendario Porsche CCI 2024: 4-5/5 Misano; 1-2/6 Imola; 13-14/7 Mugello; 7-8/9 Imola; 21-22/9 Vallelunga; 5-6/10 Monza