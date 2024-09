Iaquinta lucido e in rimonta a Vallelunga in Carrera Cup Italia

Al volante della Porsche 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani il pilota calabrese prova a massimizzare i risultati ed è show fino alla top-10 nella gara 2 di un penultimo round in cui la sorte non lo ha favorito dopo il ritmo mostrato nelle libere: “Non possiamo accontentarci, decisi più che mai nel finale a Monza”

Castrovillari (CS). Simone Iaquinta ha concluso con un nono posto in rimonta in gara 2 il quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia disputato lo scorso weekend sull’Autodromo di Vallelunga. Al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport, non è certo stato il fine settimana che, da bi-campione nel monomarca tricolore, il driver calabrese si attendeva alla vigilia, soprattutto dopo l’ottimo ritmo mostrato nel test pre-gara al giovedì. Gli imprevisti si sono annidati dietro l’angolo, tanto che, dopo anche delle ottime prove libere, in qualifica le condizioni sono mutate e non c’è stata possibilità di migliorare oltre al quattordicesimo posto.

Partito poi all’attacco in gara 1, Iaquinta è stato costretto a una manovra di emergenza che, mostrando grande lucidità e prontezza, ha evitato il peggio quando si è ritrovato davanti a lui un pilota rivale con la vettura danneggiata e di traverso. Costretto a fermarsi per poi ripartire ultimo, a quel punto la corsa era compromessa (rimonta da 30esimo a 16esimo). Purtroppo in stagione non è stato l’unico imprevisto sfavorevole che il pilota di Castrovillari ha dovuto suo malgrado affrontare. La grinta, però, non è venuta meno e ripartendo da zero in gara 2 Iaquinta ha dato spettacolo a suon di sorpassi completando una brillante rimonta che con il nono posto finale gli ha permesso di entrare almeno in top-10.

Simone Iaquinta: “Dispiace ma più di così era impossibile fare. Di fatto a Vallelunga ci è mancata soltanto la qualifica, che però è spesso determinante. Nei test di giovedì e nelle libere di venerdì eravamo veloci, per questo ci ha sorpreso il fatto che invece nel turno ufficiale non eravamo a posto. Anche perché poi, aldilà di gara 1 dove purtroppo ho dovuto evitare il peggio nei primi metri e non ho potuto giocarmi nulla, anche in gara 2 la macchina reagiva bene e sono riuscito a fare una bella rimonta. Certamente non possiamo accontentarci di una top-10, dobbiamo tornare immediatamente a lottare lì davanti come fatto a Imola. A Monza per il gran finale arriverò più determinato che mai e vorrei trovare le migliori condizioni”.

Calendario Porsche CCI 2024: 4-5/5 Misano; 1-2/6 Imola; 13-14/7 Mugello; 7-8/9 Imola; 21-22/9 Vallelunga; 5-6/10 Monza