Iaquinta punta tutto sulla Porsche Carrera Cup Italia 2025

Il pilota calabrese si conferma al via con il team Prima Ghinzani e torna all’attacco del monomarca tricolore che ha già vinto due volte (2019 e 2020) al volante della Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli dei Centri Porsche Milano.

Dopo i test ufficiali a Monza, appuntamento a inizio maggio a Misano per il primo round: “Sensazioni positive nello shakedown, mi sto preparando bene e punto sul ritorno alla vittoria”

Castrovillari (CS) . Da Monza per l’ultima gara 2024 a Monza per i test ufficiali che a metà aprile hanno inaugurato la stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia. Simone Iaquinta è tornato nell’abitacolo della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano e oltre a riaccendere i motori ha riacceso anche quella scintilla motivazionale dalla quale già in passato ha attinto per laurearsi campione nel prestigioso monomarca di Porsche Italia, uno dei più ambìti e competitivi d’Europa. Correva il biennio 2019-2020, due stagioni di fuoco per il grintoso pilota calabrese, irresistibile e capace di laurearsi campione per due volte consecutive. Dopo un avvio con qualche sfortuna di troppo e poi un finale con prestazioni in crescendo durante la scorsa edizione, Iaquinta mira proprio a ritornare in pianta stabile fra i protagonisti di vertice della serie tricolore. Malgrado la pioggia che ha disturbato la giornata, durante lo shakedown collettivo a Monza ha iniziato con il ritmo giusto il suo 2025, che sarà esclusivamente dedicato alla Carrera Cup Italia.

Ora ancora dieci giorni di allenamento e poi la prima prova-verità al Misano World Circuit, che il 3-4 maggio ospiterà il round inaugurale del calendario, fra l’altro con la prima delle due gare in programma che si disputerà in notturna al sabato sera. Una stagione intensa (e visibile per intero in diretta oppure “on demand” tra i contenuti gratuiti di DAZN) che Iaquinta proseguirà poi sull’Autodromo di Vallelunga il 7-8 giugno e al Mugello Circuit l’11-13 luglio. Pausa estiva lunga e poi rush finale tutto d’un fiato con tre grandi appuntamenti che nella seconda metà decideranno le sorti del campionato: il 27-28 settembre si fa visita a Imola, dove lo scorso anno il pilota di Castrovillari festeggiò sul podio, l’11-12 ottobre si torna di nuovo a Misano per il quinto round e poi gran finale a Monza nel fine settimana del 26 ottobre.

” Insieme alla squadra siamo focalizzati in tutto e per tutto sulla Carrera Cup Italia – commenta Simone Iaquinta in vista dell’inizio della nuova stagione – . Mi sto preparando al meglio perché desidero essere protagonista di un 2025 da ricordare ei test di Monza ci hanno subito restituito delle sensazioni positive. Oltre che con il lavoro in palestra, mi sto allenando restando in ‘clima gara’ con qualche giornata di test e qualche sfida sui kart. L’intento è rimanere sempre in perfetta forma perché dopo un 2024 bersagliato anche da diverse sfortune ci riproviamo senza indugi quest’anno, stagione nella quale il primo obiettivo è ritrovare continuità e vittorie. Quando mi presenterò al via lo faccio sempre per puntare al gradino più alto e quest’anno sarà fondamentale farsi trovare pronti fin dalle prime qualifiche .

Calendario Porsche C CI 2025 : 3-4/5 Misano ; 7-8/6 Vallelunga ; 12-13/ 7Mugello ; 27-28/9 Imola ; 11-12/10 Misano ; 25-26/ 10Monza

