Iaquinta si schiera a Misano nel primo via della Carrera Cup Italia

Castrovillari (CS). Manca ormai pochissimo al via della stagione di Simone Iaquinta nella Porsche Carrera Cup Italia 2025. Da venerdì 2 a domenica 4 maggio il pilota calabrese già due volte campione del prestigioso monomarca tricolore (2019 e 2020) affronta il primo round al Misano World Circuit, dove si ripresenta nei colori del team Prima Ghinzani Motorsport al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano. Per il driver originario di Castrovillari sarà un 2025 di grandi sfide e duelli nella serie di Porsche Italia, campionato storicamente fra i più competitivi e combattuti in assoluto e che anche quest’anno annuncia un parterre di iscritti di prim’ordine con ben 34 protagonisti al via.

Simone è uno di questi e, alla luce di un 2024 iniziato bene, proseguito tra qualche sfortuna e qualche difficoltà e concluso in deciso crescendo, arriva all’esordio stagionale con il vento in poppa sotto il profilo delle motivazioni e del desiderio di prendersi delle piacevoli rivincite. Giovedì 1° maggio Iaquinta ha già affrontato in pista il test pre-gara (4 ore suddivise in due turni fra mattino e pomeriggio) che proprio sul circuito romagnolo ha fatto da anteprima alla tappa inaugurale.

Ora non resta che analizzare tutti i dati raccolti e rifinire la preparazione in vista del weekend, che a Misano divide prove e gare tra notte e giorno mettendo ulteriormente alla prova piloti e squadre e si apre venerdì 2 maggio con l’ora di prove libere in partenza alle 20.55. Sabato mattina il via delle qualifiche (40 minuti) è alle 10.15, mentre sabato sera alle 21.10 scatta gara 1. Domenica conclude il programma gara 2 alle 12.35. Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, le due corse saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn e, sempre in HD, in live streaming su www.carreracupitalia.it.

“Nel test tutto ha funzionato – commenta Simone Iaquinta alla vigilia –, ma non è quello il frangente che conta. Siamo semplicemente partiti bene, ora dobbiamo continuare. Questo primo weekend dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi a terra, lavorare tutti insieme e confermare nei momenti topici le premesse viste a livello tecnico, di squadra e di prestazioni. Sarà un fine settimana sempre impegnativo da affrontare nelle più diverse condizioni. Il format con la gara in notturna comunque mi stuzzica molto, cercheremo di dare il massimo e di portare dalla nostra parte anche un po’ di fortuna, sempre necessaria per fare risultato in un campionato con così tanti pretendenti al via”.

Calendario Porsche CCI 2025: 3-4/5 Misano; 7-8/6 Vallelunga; 12-13/7 Mugello; 27-28/9 Imola; 11-12/10 Misano; 25-26/10 Monza

