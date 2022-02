IBERISMOS, Mostra collettiva di Sacramento Almansa -Julia Gallego-Miguel García Martín- Javier Santana

Dal 12 al 18 febbraio 2022 la galleria ART GAP ospita nel nuovo spazio espositivo, nel cuore di Roma a due passi da Piazza Largo Argentina, la mostra “IBERISMOS” di Sacramento Almansa, Julia Gallego, Miguel García Martín, Javier Santana, a cura di Federica Fabrizi e Claudio Fiorentini, direttore della galleria spagnola Captaloona Art.

Per Sacramento Almansa l’opera artistica parte dal principio: Non bisogna copiare dalla natura, l’arte è un’astrazione che emerge dalla nostra propria natura, sognando davanti ad essa e pensando più al processo creativo che al risultato. Lo stile di Almansa si traccia nella libertà espressiva e nella ricerca di percorsi per il risveglio delle emozioni nascoste nel fruitore. Con colori primari, con bianco e nero, con tracce e gesti molto personali che denotano ricerca, inquietudine, conflitto… e quanto sia necessario comunicare tramite connotazioni di luce e colore, freddo e caldo, densità e leggerezza, ordine e caos.

Julia Gallego, diplomata in Belle Arti all’università di Salamanca nel 1997, completa la sua formazione artistica con numerosi corsi e borse di studio in Spagna, Grecia,

Messico e Uruguay. Le sue opere, a metà tra figurative e astratte, ricreano spazi naturali in cui L’UNICO protagonista è il paesaggio. Luoghi DELL’IMMAGINAZIONE in cui, con un

linguaggio aperto che invita all’interpretazione, si riflettono le emozioni ancestrali che trasmette la natura.

Miguel García Martín focalizza la sua ricerca artistica da ciò che è immenso a ciò che è immensamente piccolo isolando i minimi dettagli dal loro contesto per poi scoprire che tutto quello che esiste è specchio di quello che esiste e che l’universo non è poi tanto grande perché può riassumersi in una goccia di colore sul marciapiede.

Per Javier Santana il colore si stacca dal pennello per trasformarsi in una carezza furiosa, paradosso del momento creativo e riflesso dello stato contemplativo dell’artista, e dialoga con il silenzio dello spazio.

IBERISMOS, Mostra collettiva di Sacramento CURATORE: Federica Fabrizi e Claudio Fiorentini Luogo: Art GAP (Roma) Enti promotori: Art GAP, Modern & Contemporary Art e Captaloona Art Indirizzo: Via di Santa Maria in Monticelli 66, 00186, Roma, RM



Orari: lun. / ven. 16:00 – 19:30

Telefono: 06.96115866

E-mail: gap@artgap.it

Sito ufficiale: www.artgap.it

Facebook: ART GAP

Instagram: art_gap_gallery

