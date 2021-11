IBL Banca Sponsor Partner del FC Trapani 1905 e main sponsor delle squadre giovanili

IBL BANCA è Sponsor Partner del FC Trapani 1905 per la stagione 2021-22. La Banca sostiene inoltre come Main Sponsor le squadre giovanili del Club. Con questa iniziativa, IBL Banca, affiancata dal suo agente locale All Finance, conferma il legame con il territorio e la sua comunità.

Trapani,25 novembre 2021–IBL Banca, leader in Italia nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha stretto un accordo di sponsorizzazione con il Football Club Trapani 1905, in continuità con la propria tradizione di attenzione verso il mondo dello sport e di sostegno alle realtà radicate nei territori in cui è presente.

Grazie a questo accordo, IBL Banca, per la stagione 2021-2022, è Sponsor Partner del FC Trapani 1905, che quest’anno milita in Serie D, e Main Sponsor delle cinque squadre giovanili del Club, che partecipano ai campionati regionali e provinciali.

L’iniziativa prevede inoltre un’attività di comunicazione con esposizione del marchio della banca all’interno dello Stadio Provinciale di Erice.

Il FC Trapani 1905 è la maggiore realtà calcistica della provincia di Trapani. La popolazione del trapanese, memore anche dei risultati importanti raggiunti dal Trapani Calcio, arrivato a un passo dalla Serie A nella stagione 2015-2016, nutre un forte attaccamento ai colori granata della squadra, oggi riportati in campo dal FC Trapani 1905.

IBL Banca ha una presenza consolidata in Sicilia dove opera tramite 17 punti tra filiali e agenti.

Con questa sponsorizzazione, realizzata con la collaborazione di All Finance, società di Ezio Arbola,agente in attività finanziaria,IBL Banca conferma il legame con il territorio trapanese. All Finance fa infatti parte della selezionata rete agenti della banca, ed è presente con l’agenzia IBL Partners a Trapani, in Via Gaspare Scuderi, 1, oltre che a Mazara del Vallo, in via Francesco Crispi, 33, e a Marsala con l’agenzia IBL Banca Rete Partners, in via Mario Nuccio, 122.

“Siamo felici di essere a fianco del FC Trapani 1905 in un momento in cui, forte di una nuova proprietà, la squadra sta iniziando un percorso che auspichiamo possa portare molte soddisfazioni ai suoi tifosi. Altrettanto importante per noi è il supporto alle giovanili, fucina per i campioni di domani, in linea con la nostra tradizione di attenzione alle nuove generazioni e agli ambienti che ne sostengono la crescita, dalle famiglie alle associazioni sportive. Ringraziamo in particolare il nostro agente Ezio Arbola, con cui collaboriamo da oltre 5 anni, per il suo impegno in prima persona in questo progetto e l’attenzione alle iniziative sul territorio”, ha dichiarato Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Comunicazione di IBL Banca.

“All Finance partecipa con grande entusiasmo a questa iniziativa realizzata insieme ad IBL Banca. Sostenere i colori della nostra squadra ci rende orgogliosi, come cittadini e come sportivi. Siamo certi che i granata faranno del loro meglio per tenere alto il nome del FC Trapani 1905” ha commentato Ezio Arbola, titolare dell’agenzia All Finance.

“Siamo orgogliosi di avere tra i nostri sponsor IBL Banca, che ha sposato il progetto Trapani, credendo in noi e nei valori condivisi che intendiamo portare avanti, anche sul piano sociale. La crescita di un Club sportivo, che aggrega attorno a sé i ragazzi, le loro famiglie e tantissimi appassionati, è crescita di un territorio ed è questo il nostro principale obiettivo” ha dichiarato Alessandro Achille, Responsabile Commerciale e Marketing del FC Trapani 1905.

IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con 54 filiali e una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti.

Nasce nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si trasforma in banca nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008.

Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo è leader di mercato con una quota stimata del 17%. Nel tempo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta e assicurativi.

Oggi il Gruppo conta quasi 800 dipendenti, e la capogruppo IBL Banca ha chiuso il 2020 con un utile di 42,7 milioni di euro.

