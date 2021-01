Casale Monferrato In ambito internazionale, la polizia albanese ha tratto in arresto, per la successiva estradizione in Italia, un 22enne albanese, quinto componente del gruppo criminale riconducibili all’operazione convenzionalmente denominata “Ice Eyes”, scampato alla cattura nella notte del 21 maggio 2019, quando i Carabinieri del NOR (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Casale, coadiuvati dai Comandi Arma territorialmente competenti, avevano operato gli arresti a conclusione delle indagini scaturite dalla rapina a mano armata perpetrata ai danni di un imprenditore vitivinicolo e di un assicuratore di Cella Monte (AL) il 29 novembre 2018.

Nella circostanza, gli operanti procedevano al fermo di indiziato di delitto di quattro cittadini albanesi per associazione per delinquere finalizzata alle rapine a mano armata in abitazioni, lesioni personali aggravate in concorso, detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere in concorso. In seguito alla mancata cattura, i Carabinieri del NOR avevano ottenuto attraverso la Procura della Repubblica di Vercelli le ricerche del 22enne albanese a livello internazionale, conclusesi con la sua cattura nei giorni scorsi.