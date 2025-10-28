Identificato dai Carabinieri il presunto autore della “spaccata”: rintracciato mediante il repertamento delle tracce di sangue lasciate per strada

Casalecchio di Reno (BO): I Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, nel corso delle immediate e speditive indagini, riuscivano ad identificare il presunto autore della cd “spaccata” commessa ad un esercizio commerciale della zona, avvenuto verso le 6:00 di domenica scorsa.

Lo stesso, poi identificato in un ragazzo italiano 19enne, si era introdotto all’interno del bar al momento chiuso, completamente travisato con indumenti neri e passamontagna, infrangendo nella circostanza la vetrata principale del bar utilizzando un oggetto metallico, per poi dirigersi verso il registratore di cassa e prelevare l’incasso pari a 150 euro; durante tale operazione il 19enne rimaneva ferito ad una mano. Attraverso il repertamento delle tracce di sangue lasciate sia sulla porta di ingresso che lungo la via di fuga, i Carabinieri riuscivano a ricostruire il percorso effettuato dal ragazzo fino al proprio domicilio, ove lo stesso veniva rintracciato e riconosciuto come la stessa persona ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale, oltre al ritrovamento degli indumenti utilizzati e alla ferita ad una mano.

Punto di contatto: Comandante della Compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, Maggiore Giorgia De Acutis.