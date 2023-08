Identificato dai carabinieri il presunto autore delle minacce rivolte alle dipendenti della libreria per ragazzi “il mosaico”

Imola (BO): I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato un 40enne ucraino, residente a Imola, incensurato, per minaccia aggravata.

La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna per identificare un soggetto di sesso maschile che sabato 26 agosto, è entrato nella libreria “Il Mosaico”, specializzata in libri per bambini e ragazzi e ha minacciato la responsabile, 46enne italiana, che si trovava nel locale con una dipendente e un cliente. Lunedì 28 agosto, la responsabile si è presentata in caserma per denunciare l’accaduto ai Carabinieri. Durante la stesura della querela, la donna ha raccontato ai Carabinieri che alle ore 10:15 di sabato 26 agosto, un uomo adulto che non aveva mai visto prima, con indosso una t-shirt bianca con scritta la frase “Dio ti salverà”, era entrato nella libreria tenendo in mano un testo sacro e aveva iniziato a leggere a voce alta dei passaggi del testo che fa riferimento ai bambini (Il Vangelo secondo Matteo). Sconcertata dalla reazione del soggetto, la responsabile della libreria lo aveva interrotto chiedendogli spiegazioni e lui, dopo averle risposto che era infastidito dalle attività svolte nel locale, in particolare facendo riferimento a una “Drag queen” che aveva partecipato a un evento nella libreria e alla lettura di un testo per bambini che fa riferimento a un coniglio che sposa un altro coniglio, la minacciava: “Siete delle pervertite! Questa libreria è un luogo non gradito a Imola! Sappiamo costa state facendo, per questo ne subirete le conseguenze!”. Ricostruendo i fatti, i Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore della minaccia aggravata. Convocato in caserma nella mattina del 29 agosto, il 40enne è stato denunciato dai Carabinieri.