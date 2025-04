“Identità ed innovazione del Made in Italy sul territorio: dalla tradizione all’innovazione”

A Palermo martedì 15 la Giornata nazionale del Made in Italy, incontro in Camera di Commercio. Anche a Palermo martedì prossimo, 15 aprile, dalle ore 15, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio (via E. Amari, 11 – 2° piano) si celebrerà la Giornata nazionale del Made in Italy.

In programma un evento al quale parteciperà con un video intervento anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. S’inizierà con i saluti istituzionali di Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive, Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, e Gaetano Mascellaro, del ministero delle Imprese e del Made in Italy. A seguire un focus su identità territoriale dal titolo “Io sono Sicilia”, con la partecipazione di Giuseppe Russello (Omer Spa) Nicola Fiasconaro (Fiasconaro Srl), Manfredi Barbera (Olio Barbera), Lillo Maria Colaleo (Rosa Spa), Maria Giovanna Gulino (Industria Meridionale Alcolici -Ima Srl), Pietro Luigi Matta (Kemeco – Rio Srl). Subito dopo un focus su innovazione e nuove tecnologie dal titolo “Sicilia Smart” con la presenza di Giuseppe Mandina, dirigente scolastico dell’Istituto superiore ‘Florio’ di Erice (Tp) – liceo del Made in Italy, Daniela Enza Sturiano dell’istituto ‘Pascasino’ di Marsala (Tp) – liceo del Made in Italy, Maria Pensabene, presidente Its Academy – Nuove tecnologie della vita ‘A.Volta’ di Palermo, Salvatore Davino, XCrops Srl, spin-off dell’Università di Palermo, Gabriele Morreale, Wecons Soc Coop., spin-off dell’Università di Palermo. Concluderanno Guido Barcellona, segretario Camera di Commercio Palermo Enna e Vincenzo Drago, responsabile della Casa del Made in Italy di Palermo. Modera: Federica Noto, rappresentante della Casa del Made in Italy di Palermo.

Com. Stam.