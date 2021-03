“Identità Siciliana” e “Movimento per l’Equità Sociale” siglano un accordo politico per i prossimi appuntamenti elettorali in Sicilia. Calderone e Vecchio : “l’isola non sia più ostaggio del Governo centrale, ma ne rivendichi l’autonomia economica e fiscale”

Un accordo politico per costruire le basi di una comune sinergia in vista dei futuri appuntamenti elettorali che si svolgeranno in Sicilia”.

È questo il senso del progetto politico che è stato siglato, oggi, da Franco Calderone, responsabile regionale del “Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale” e da Erasmo Vecchio, presidente del “Movimento Identità Siciliana” .

“E’ un punto di partenza – spiega Franco Calderone, che in Sicilia guida il Movimento di Pino Aprile – da cui nasce un patto per la crescita economico-sociale della nostra regione, con un accordo che vuole essere da volano e da leva al reale e concreto sviluppo del meridione. Rivolgiamo questo messaggio al popolo siciliano, che siamo certi sarà a nostro fianco nell’affrontare i gravi bisogni di cui necessita, in un momento di grave arretratezza economica”.

“L’accordo con il Movimento di Pino Aprile – afferma, invece, Erasmo Vecchio di Identità Siciliana – premia il nostro lavoro a difesa degli interessi della Sicilia e del popolo siciliano. Vogliamo che venga rispettata la nostra autonomia e che la nostra isola possa riavere le risorse che lo Stato centrale, con la complicità dei governi regionali, ci ha tolto. Chiediamo a gran voce che le decisioni che riguardano il futuro della Sicilia vengano prese dai siciliani e non a Roma”.

I due movimenti creeranno un gruppo di lavoro per la elaborazione di un programma politico congiunto.

