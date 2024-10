iDesign 2024, da giovedì 3 ottobre il laboratorio “Paper works” sulle creazioni in carta con le piante, venerdì 4 “L’Italia razionalista e le città ideali” con Fabio Isman

Prosegue fra incontri, laboratori e mostre la dodicesima edizione di iDesign, la design week fondata e diretta da Daniela Brignone, in corso fino al 6 ottobre in diversi luoghi di Palermo. Tutti gli appuntamenti e le visite alle mostre sono ad ingresso libero.

È un vero e proprio viaggio volto alla scoperta delle specie botaniche del nostro ambiente, ai fini della produzione di carta a mano, quello che si propone nel laboratorio libero intitolato “Paper works. Creazioni in carta con piante spontanee del nostro territorio”, in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, tra le 9 e le 15, nella sede dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (Palazzo Santa Rosalia, in via Papireto 1), condotto e curato dalle professoresse Arianna Oddo e Giovanna Filippello: attraverso la conoscenza di piante inusuali, autoctone o frutto di antiche migrazioni nei luoghi e paesi lontani, come il Lygeum spartum, la Stipa tenacissima, l’Avena fatua o la Tipha, e ancora il Cyperus alternifolius o l’Ampelodesmos mauritanicus, e che oggi crescono spontaneamente nell’area mediterranea, si snoda l’essenza del laboratorio, articolato in momenti teorici e pratici, con l’intento di mostrare le potenzialità espressive della carta nell’ambito della creazione di oggetti d’arte.

Venerdì 4 ottobre, alle 18, da Spazio Sintesi (in via Principe di Belmonte 26) è in programma “L’Italia razionalista e le città ideali”, incontro con Fabio Isman, autore del recente libro “Andar per l’Italia razionalista”. Introducono il presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo, Iano Monaco e Daniela Brignone, storica dell’arte e curatrice di iDesign. Interviene Alberto Samonà, giornalista e scrittore. La conferenza è promossa da iDesign, dall’Ordine degli Architetti di Palermo, da “Una marina di libri” e da I segni di Venere. Festival dei talenti, in collaborazione con la casa editrice Il Mulino, che quest’anno celebra i 70 anni di attività, e Mondadori Flaccovio, via Roma 270, Palermo.

Molte nostre città vantano qualche edificio razionalista, riconoscibile per le forme «pure» e l’uso di cemento armato e vetro. Il razionalismo, ispirato dalle esperienze del Bauhaus, di Mies van der Rohe, Gropius e Le Corbusier, opera una propria originale rivoluzione estetica: fa scaturire la forma del costruito dalla sua funzione e abolisce ogni decorazione. L’itinerario muove dalle «piccole capitali» dove il movimento esordisce (Milano, Como, Roma) per raccontare piccoli gioielli anche di provincia, come Tresigallo, Sabaudia, Ivrea, Torviscosa, Cosenza e molti altri poco conosciuti che vanno riscoperti. L’autore esplorerà, altresì, il tema di un’altra sua ricerca, quello delle città ideali. Palmanova, Aquileia, Pienza, Sabbioneta sono solo alcuni luoghi dalla struttura geometrica regolare, frutto di visioni laiche o di esoteriche cosmogonie. Fabio Isman, giornalista e scrittore, è stato per molti anni inviato del «Messaggero». Con il Mulino ha pubblicato «Andare per le città ideali» (2016), «L’Italia dell’arte venduta» (2017), «1938, l’Italia razzista» (2018), «Andare per l’Italia degli intrighi» (2020), «La Roma che non sai» (2023).

In questi giorni è, inoltre, possibile visitare tutte le mostre in corso nell’ambito di iDesign:

“Tutte le piante del mondo”, installazione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo presso il Convitto Nazionale Giovanni Falcone, (in piazza Sett’Angeli 3); visite: 3 ottobre, dalle 15:00-18:00 / 5 e 6 ottobre, ore 9:00-14:00 / 15:00-18:00.

“Domestico, Mediterraneo”, mostra curata da Giuseppe Arezzi e promossa da Abadir, Accademia di Design e Comunicazione Visiva di Catania nella Cavallerizza di Palazzo Costantino, (via Maqueda 217), fino al 6 ottobre (martedì-sabato ore 11:00-18:00 / domenica ore 10:00-13:00).

“Il Nido rovesciato” installazione della designer Rosa Vetrano, nell’atrio di Palazzo Costantino fino al 6 ottobre (martedì-sabato ore 10:00-18:00 / domenica ore 10:00-13:00).

“Bags pipes”, mostra sui paesaggi e laboratorio sartoriale nell’ex Convento della Magione (in via Teatro Garibaldi 27); fino al 6 ottobre, lun-ven ore 9:00-17:00. Solo dom 6 ottobre ore 9:00-13:00.

“Ciccio da Cefalù. Il viaggio di un artigiano”, mostra dedicata a Francesco Liberto, conosciuto in tutto il mondo come Ciccio, curata da Daniela Brignone e Marco Gentili; fino al 6 ottobre, lun-ven ore 9:00-17:00. Solo dom 6 ottobre ore 9:00-13:00.

“Design week experiences”: in mostra progetti di design siciliani e non. Fino al 6 ottobre, lun-ven ore 9:00-17:00. Solo dom 6 ottobre ore 9:00-13:00.

“Fare comunità a cavallo di un tornio” mostra organizzata con le creazioni dell’Azienda Gentilgesto, fondata dall’artista Delia Russo e dal ceramologo Massimiliano Cecconi. Fino al 6 ottobre, lun-ven ore 9:00-17:00. Solo dom 6 ottobre ore 9:00-13:00.

“Kekkai”, installazione dell’artista giapponese Nobushige Akiyama, curata da Daniela Brignone e Mario Finazzi, nella Chiesa dei SS. Euno e Giuliano, (in piazza Sant’Euno alla Magione). Fino al 5 ottobre, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 17:00.

“Kaos & Kosmos. Materia, senso e spirito delle cose attraverso gli oggetti della collezione Grillo”, curata da Gabriele D’Angelo e Paolo Casicci, in corso nel Museo etnografico siciliano G. Pitré (via Duca degli Abbruzzi 1). In mostra fino al 6 ottobre, dalle 9 alle17:30.

“Nella pancia del Guerriero”, mostra sulle inedite “Alchimie” di Alessandro Guerriero e Vito Nesta, a cura di Sara Ricciardi, nell’Oratorio di San Mercurio, (cortile San Giovanni degli Eremiti), Visite fino al 6 ottobre, mar-giov 10:00-13:00 / 15:00-18:00; ven-dom 10:00-18:00.

“Officina allegra”, nuova “biblioteca” di oggetti d’artista in via Cluverio Officina (via Cluverio 7),con le creazioni di designer francesi nel nuovo spazio aperto dalla regista Josephine Flasseur.Visitabile fino al 6 ottobre, mar-sab 16:00-20:00.

