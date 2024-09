iDesign a Palermo dal 27 settembre al 6 ottobre, Virzì (UGL): In città dieci giorni di creatività

Il viaggio inteso in senso fisico, mentale e spirituale, è il tema che iDesign, la rassegna sul design fondata e diretta da Daniela Brignone, propone in occasione della XII edizione che si svolgerà in tante sedi di Palermo, dal 27 settembre al 6 ottobre.

Il tema di iDesign “Andar per mondi” fra mostre, incontri e inaugurazioni sul tema traccia una linea, che demarca e congiunge saperi e pratiche, geograficamente e culturalmente anche lontane, costruendo e ricostruendo immaginari.

Da quest’anno iDesign è inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. La manifestazione è, inoltre, sostenuta dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di

Palermo, dall’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, dal Consiglio Nazionale degli Architetti di Roma, dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e da ADI Sicilia.

La dodicesima edizione di “iDesign” celebra il tema del viaggio e le sue diverse sfaccettature, ponendo un accento particolare sulle connessioni naturali che esso crea anche in ambito turistico. Come affermato da Filippo Virzì, Segretario regionale dell’UGL Creativi in Sicilia, il design rappresenta un’espressione di cultura e creatività, capace di interpretare la realtà e trasmettere idee e valori.

“La rassegna del settore più longeva del Sud Italia, della durata di dieci giorni e distribuita in vari luoghi della città di Palermo, si è affermata come un’importante vetrina per designer di fama nazionale e internazionale, oltre che per talenti siciliani, siano essi emergenti o già affermati. Oltre alla presentazione delle opere, iDesign è anche un’occasione per riflettere sulle tematiche della contemporaneità, in una Sicilia che aspira a essere sempre più creativa e produttiva. Questo evento rappresenta un’officina di idee, mirata a immaginare e progettare un futuro più dinamico e innovativo per l’isola”.