iDesign, tanta gente alle inaugurazioni del weekend: inizia la settimana con il master “Dalla Ford al fard”,

Martedì cortometraggi in via Cluverio, mercoledì “Leftover” di Raffa Guidobono e “Athena” Tantissima gente ha visitato nel fine settimana le mostre inaugurate in diversi luoghi di Palermo nell’ambito della XII edizione di iDesign, la manifestazione fondata e diretta da Daniela Brignone che quest’anno affronta il tema “Andar per mondi” inteso come viaggio e scoperta di inedite espressioni interiori ed esteriori.

Da Palazzo Costantino all’ex Convento della Magione, dalla Chiesa dei Santi Euno e Giuliano al Museo Pitrè e all’Oratorio di San Mercurio, i visitatori hanno potuto scoprire le creazioni di diversi designer, che hanno immaginato questo incontro fra il contemporaneo e luoghi memorabili del capoluogo siciliano.

E anche questa settimana inizia all’insegna dei diversi appuntamenti previsti per iDesign, con le mostre in corso che resteranno visitabili fino al 6 ottobre e nuove iniziative in programma già a partire da oggi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Lunedì 30 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (fino al 5 ottobre), nello Spazio Sintesi di via Principe di Belmonte 26, prende il via il Master di I livello in Design Strategico e Direzione Creativa “Dalla Ford al Fard” promosso dall’Accademia Abadir e diretto da Vincenzo Castellana. All’interno del programma, iDesign ospiterà uno dei moduli del corso che prevede la presenza dei docenti Vittorio Venezia per l’area Prodotto e Direzioni Artistiche, Roselena Ramistella per l’area Fotografia e Vincenzo Callea per l’area Produzione musicale. Il master offre una formazione trasversale e la possibilità di lavorare a stretto contatto con importanti designer e aziende, per ripensare la cultura dell’oggetto e progettare i nuovi scenari del vivere quotidiano tra analogico e digitale. Attraverso 9 aree didattiche e la presenza di 27 docenti di chiara fama vengono presi in esame temi fondamentali quali il prodotto e le direzioni artistiche, la cultura dell’abitare, il visual, copy e narrazione, fotografia, la produzione musicale, la gestione della comunicazione e delle pubbliche relazioni, il marketing, il design strategico. Partecipazione riservata agli allievi.

Martedì 1 ottobre, dalle 19,30, “In via Cluverio Officina” (via Cluverio 7)sarà proiettato il cortometraggio “Cindy the dollis mine” di Bertrand Bonello, interpretato da Asia Argento e ispirato alla vita della fotografa americana Cindy Sherman; a seguire proiezione di altri due cortometraggi, “E.N.V.I.E” e “IOM SE UT”, realizzati dalla regista Josephine Flasseur: “E.N.V.I.E” racconta di un uomo che vuole morire ma viene salvato dalla sua vicina, mentre “IOM SE UT è su un ragazzo che vive in un’isola e a un certo punto incontra il suo doppio.

Mercoledì 2 ottobre, dalle 15 alle 19, presso Sour Studio (in via Venezia 98) la designer Raffa Guidobono, con il suo brand Leftover, presenta una nuova collezione con oggetti in ceramica, legno, ottone, alluminio e cotone, evocanti segni e simboli della Sicilia. I primi 6 prototipi dichiarano sorgenti di ispirazione inconsuete per ragionare custom made e invitano a soffermarsi su dettagli sorprendenti del territorio. Il progetto nasce da SouvenirMilano ideato da Leftover nel 2017 per BDA Fuorisalone, ora declinato a Sud, e rappresenta la visione di una expat, residente a Palermo da 15 anni, tuttora in costante esplorazione. Le produzioni sono ispirate a particolari non sempre visibili ai turisti, con doppio salto carpiato su riferimenti, origine e destinazione d’uso. Un invito, dunque, anzitutto rivolto ai siciliani a perlustrare con occhi nuovi una delle regioni più belle del mondo.

Sempre mercoledì 2 ottobre, alle 18, nella sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, in piazza Principe di Camporeale 6 è in programma la presentazione del volume “Athena. Le presenze femminili alle biennali/triennali di Monza/Milano 1923-1940” di Anty Pansera e Maria Teresa Chirico, edito da Nomos.

Il libro documenta, sin dalla nascita, le prime esposizioni, dapprima a Monza e poi a Milano, e la partecipazione femminile, restituendo storie e visioni che hanno portato alla costituzione della Triennale di Milano. Scopo del volume è guidare il lettore attraverso le sale delle esposizioni, soffermandosi sulla presenza delle donne. La ricerca, attraverso i cataloghi delle esposizioni, ha permesso anche di redigere un importante apparato di biografie di donne, di scuole e istituzioni, restituendo spesso storie sorprendenti. La presentazione sarà introdotta dal presidente dell’Ordine degli Architetti Iano Monaco e dalla storica dell’arte Daniela Brignone. Interverrà la giornalista Maria Giambruno, ideatrice di “Una Marina di libri”, con cui da quest’anno viene avviata una prestigiosa partnership culturale.

L’incontro, infatti, è il primo dei due appuntamenti organizzati in collaborazione con la celebre manifestazione dedicata ai libri, che si svolge ogni anno in primavera a Palermo. “Si realizza quest’anno – evidenzia Maria Giambruno ideatrice di Una Marina di Libri e fondatrice del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni – quella collaborazione con iDesign che insieme a Daniela Brignone abbiamo accarezzato a lungo. Le arti si fondono, i progetti si intrecciano come trame che danno vita a una narrazione nuova in cui la capacità creativa diventa strumento per la ricerca di nuove forme di bellezza, invita alla scoperta, abbatte i confini e apre nuovi orizzonti. Una Marina di Libri porta all’interno di IDesign la capacità di leggere le trasformazioni della materia attraverso le parole, le voci e l’anima dei suoi protagonisti. A giugno, nella cornice del Festival del Libro sarà, l’Est-Etica di iDesign a raccontare il Contemporaneo attraverso un viaggio nell’architettura che diventa, al tempo stesso, un invito alla meditazione e alla ricerca interiore”.