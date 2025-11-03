Ignazio Deg, “Puglia Nuova RMX”

C’è un’energia che non si spegne mai, un battito che attraversa le piazze, i club, le autostrade tra Sud e Nord. È quello di “Puglia Nuova RMX”, il nuovo capitolo di Ignazio Deg, artista e voce simbolo di una terra che non smette mai di reinventarsi.

Dopo il successo travolgente di Puglia Nuova, brano diventato un vero e proprio inno generazionale, l’artista pugliese torna a far parlare di sé grazie al remix firmato insieme a Marietto e Ruggieri: due DJ e producer milanesi che hanno trasformato il calore del Sud in pura adrenalina da dancefloor.

“Questo remix è la mia terra che incontra la notte. È la Puglia che suona, che vibra, che balla.”

– Ignazio Deg

Il progetto nasce quasi per caso, come spesso accade con le collaborazioni più esplosive.

“In realtà l’idea non è partita da me – racconta Ignazio – ma da Marietto. È venuto a vedermi live a Montegliasi, in provincia di Taranto, e quando ha visto l’effetto che Puglia Nuova aveva sul pubblico mi ha detto: ‘È una bomba, ma io non posso suonarla, fammela rifare in chiave house’. Dopo un mese mi ha scritto, ha chiesto tutti gli stems e insieme a Ruggieri ha creato questo remix potentissimo.”

Dal cuore della Puglia ai club di Milano

“Puglia Nuova RMX” è più di un remix: è un ponte sonoro tra Sud e Nord, tra le radici della pizzica e la cassa dritta dei club milanesi.

Ignazio lo sa bene:

“La mia versione originale aveva dentro le chitarre della taranta e i ritmi in levare. Loro invece l’hanno trasformata in un brano house, mantenendo però quegli intercalari di pizzica salentina. È stato un lavoro incredibile.”

Milano e Puglia, due mondi diversi che in realtà non sono mai stati così vicini.

“Ci sono tantissimi pugliesi a Milano – racconta – forse il 70% della città! È bello vedere come queste due realtà si contaminano. È un continuo scambio: chi parte, chi torna, chi porta con sé la musica della propria terra e la fa ballare altrove.”

La Puglia come battito

Per Ignazio, la sua terra non è solo un luogo geografico ma una fonte inesauribile di ispirazione.

“La Puglia è emozione pura. Non è solo una cartolina, ma un territorio che si evolve senza perdere le proprie radici. Ci sono borghi, mare, gente vera. È una regione che cresce, ma resta autentica.”

E nel remix, quell’anima c’è tutta: il sole, la polvere, il mare, la nostalgia e la festa. Un mix di gioia, libertà e malinconia, come racconta l’artista stesso:

“Vorrei che chi la balla sentisse spensieratezza, ma anche gratitudine per chi siamo. È una canzone che fa muovere, ma ti fa anche pensare.”

Energia, identità e verità

Dietro la leggerezza dei ritmi, c’è sempre un messaggio forte.

Ignazio, che trae anni di esperienza tra radio e console, non ha dubbi su ciò che manca oggi a molti artisti emergenti: l’autenticità.

“Un errore che vedo spesso è quello di raccontare storie che non ci appartengono. Se vieni da una famiglia normale e parli di spaccio o rapine, sei fuori binario. La musica deve raccontare chi sei davvero. L’unicità è la forza più grande.”

Ed è proprio questa unicità a rendere “Puglia Nuova RMX” irresistibile: un suono che non imita, ma crea.

Un racconto che nasce da una terra, ma parla a chiunque ami la libertà.

“Energetica, positiva e figa.”

Così Ignazio definisce la sua nuova creatura musicale in tre parole: è tutto ciò che serve per descriverla.

L’adrenalina del Sud

Quando gli chiedo cosa resta dentro dopo aver ascoltato Puglia Nuova RMX, Ignazio sorride:

“Adrenalina. È una canzone che ti fa muovere, ti fa stare bene. I miei amici mi dicono che è una droga: la ascolti una volta e vuoi rimetterla subito da capo.”

E in effetti è così.

“Puglia Nuova RMX” non è solo una canzone, è un’iniezione di ritmo, identità e orgoglio, un grido festoso che parte da una terra antica e arriva fino ai club più moderni.

La dimostrazione che quando la musica nasce da un luogo dell’anima, riesce sempre a far ballare anche il cuore.

di Giorgia Pellegrini

