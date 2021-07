Tutto pronto per il 2° Campionato regionale di Calcio a 5 firmato Fisdir Sicilia, in programma per domenica 11 luglio prossimo a partire dalle 10:00 e organizzato dall’“ASD Vita Nova”, che si disputerà presso

il Palamilan di Caltanissetta, coinvolgerà 8 società del panorama paralimpico regionale e ben 38 atleti con disabilità intellettivo relazionali nelle categorie Promozionale, Open/agonisti e C21 (Sindrome di Down): numeri che rappresentano un vero e proprio record rispetto all’ultimo decennio.

“Siamo in un momento storico più unico che raro – ha affermato il referente tecnico regionale Fisdir Sicilia per il Calcio a 5, Angelo D’Auria -, visto il corposo numero di atleti e società che parteciperanno a questa seconda tappa del Campionato di disciplina. Tali numeri – ha precisato D’Auria – sono sicuramente da attribuirsi al nuovo regolamento che noi responsabili tecnici abbiamo creato ed adottato in Sicilia da tre anni. Esso permette alle società – ha continuato – di poter garantire la partecipazione dei ragazzi ai Campionati di Calcio a 5 anche in assenza del numero minimo utile a comporre una squadra: un format – ha concluso – che è stato accolto e particolarmente apprezzato a livello nazionale”.

Le squadre, come detto in anticipo, saranno composte da atleti di categoria promozionale, Open e C21, verranno formate in maniera randomizzata (casuale) e, di volta in volta, ricomposte per un totale di 8 match che saranno disputati nell’arco dell’intera mattinata (considerando due turni per ogni categoria). Visto l’elevato numero di atleti promozionali in gara, si svolgeranno due gare di categoria con 4 squadre.

Com. Stam.