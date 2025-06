II Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, incontra la FMI e il Presidente Copioli

Importante momento di confronto istituzionale tenutosi nel corso del GP d’Italia al Mugello. Presente anche l’Assessora Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni

La Federazione Motociclistica Italiana prosegue nel suo costante lavoro di sinergia istituzionale. Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata infatti l’occasione per ricevere la visita del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, dell’Assessora Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni e del Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino Rossano Fabbri, che hanno avuto modo di incontrarsi con il Presidente FMI Giovanni Copioli.



L’incontro, tenutosi ieri, è stato un importante momento per scambiare considerazioni sul futuro del Motorsport in quella che è la Motor Valley Italiana, l’Emilia-Romagna, e per rinsaldare ancora di più i rapporti e la collaborazione istituzionale tra tutti i presenti. Significativa la presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale accanto al Presidente Copioli, a testimonianza ancora una volta della vicinanza tra le due istituzioni e della volontà di fare sistema per far crescere sempre di più il motociclismo. Nel corso dell’incontro si è parlato anche della possibilità di rinnovare l’attuale accordo con Dorna per estendere oltre il 2026 l’intesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.



Giovanni Copioli, Presidente FMI: “E’ stato davvero un onore poter ospitare figure istituzionali del calibro di Michele Pascale e Roberta Frisoni, che ringrazio per la loro presenza. L’incontro è stato assolutamente positivo, costruttivo e volto ad intensificare strategie comuni per la crescita del Motorsport, ancor di più in una Regione che è un’eccellenza da questo punto di vista come l’Emilia-Romagna. Come Federazione Motociclistica Italiana siamo costantemente impegnati nel trovare forme sempre più strutturate di collaborazione istituzionale, finalizzate al bene di quella che è la nostra grande passione: il Motociclismo e i motociclisti”.

Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna: “L’Emilia-Romagna è da sempre terra di motori, innovazione e passione sportiva. L’incontro con il Presidente Copioli e la Federazione Motociclistica Italiana, nel contesto straordinario del Gran Premio d’Italia al Mugello, ha rappresentato un’opportunità preziosa per rafforzare ulteriormente la nostra vocazione a essere punto di riferimento internazionale nel mondo del Motorsport. La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti è la chiave per valorizzare il nostro territorio, sostenere la crescita del Motociclismo e promuovere una cultura sportiva che coniughi eccellenza, sicurezza e sostenibilità. Come Regione, continueremo a investire per sostenere e valorizzare sempre di più questo comparto tanto strategico”.